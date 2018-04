Anamaria Prodan, gestul cutremurător făcut în prima noapte după înmormântare: „N-a reușit să închidă un ochi!”

Anamaria Prodan suferă cumplit după moartea mamei sale, Ionela Prodan. Deși încearcă din tot sufletul să își vindece rana tristeții din inimă și a început deja să fie activă pe rețelele de socializare, impresara a făcut un gest impresionant în prima noapte după înmormântarea celei care i-a dat viață. Fanii ei și ai regretatei artiste de muzică populară au avut lacrimi în ochi când au aflat ce a făcut vedeta.

Un prieten apropiat de-al Anamariei Prodan a mărturisit în cadrul unui interviu că, după ce s-a întors de la parastasul mamei sale, a vizionat toate imaginile de la înmormântarea regretatei Ionela Prodan. El a mai spus că acest lucru a făcut-o să stea trează până la cinci dimineața.

„N-a reușit să închidă un ochi. După înmormântare, a venit acasă și s-a uitat până la ora 5 dimineața la toate imaginile de la înmormântare. Spune că mama ei a plecat ca o regină și crede că e foarte fericită că a venit atât de multă lume să o conducă pe ultimul drum. A făcut tot ce a putut ca mama ei să se bucure de toată recunoașterea. Dar încă nu realizează ce s-a întâmplat, efectiv nu-și dă seama, sentimentele și trăirile ei sunt greu de descris. Încă nu-și dă seama că mama ei nu mai este…”, a declarat un apropiat al Anamariei Prodan, conform revistei VIVA!.

Cum soțul ei, Laurențiu Reghecampf, nu a putut să rămână mai mult în București din cauza faptului că trebuie să își respecte angajamentele profesionale în Qatar, iar copii sunt plecați din țară, singura care îi o consolează pe vedetă e chiar sora ei, Anca.

„Vorbește mereu cu Anca… Stau împreună și rememorează întâmplări despre mama lor. Îi face bine asta, să vorbească despre mama ei, să își aducă aminte momentele frumoase petrecute împreună. Totul e legat de ea. Azi se va duce și la cimitir să aprindă lumânări, trebuie să pregătească și pomana de o săptămâna. Îi este tare greu și se neglijează foarte mult în perioada asta„, a mai spus aceeași sursă.

De ce boală suferea Ionela Prodan

Vă reamintim că problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic: cancerul pancreatic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu maladia cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră.

La sfârșitul anului 2017, mama Anamariei Prodan a uimit pe toată lumea cu transformarea ei: și-a schimbat radical look-ul și a slăbit 25 de kilograme. În cadrul unei emisiuni, Ionela Prodan a dezvăluit regimul care a ajutat-o să topească kilogramele în plus.

Biografia Ionelei Prodan

Ionela Prodan s-a născut pe 6 octombrie 1947 și a copilărit pe malurile Dunării. Părinții artistei de muzică populară au crescut-o în Dăbuleni, județul Dolj. Ea a urmat la Universitatea din Craiova cursurile a două facultăţi – una dintre ele este Facultatea de Istorie – Cetatea Băniei fiind locul ei de formare intelectuală.

În 1970, Ionela Prodan s-a remarcat la Festivalul „Maria Tănase” din Craiova, unde a primit marele premiu. În anii ’90, ea a renunțat la cariera muzicală. Artista a fost realizatoare a emisiunii de folclor românesc „Din bucata mea de pâine” de la Radio România, apoi la Tele 7 abc, al emisiunilor „Îți mai aduci aminte, doamnă” și „Cântecul și casa lui”.

În perioada 2001 – 2004, Ionela Prodan a coordonat în cadrul Ministerului Culturii departamentul de promovare a culturii tradiționale. În noiembrie 2002, fostul președinte al României Ion Iliescu i-a conferit Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a. Iar în anul 2003, artistei i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor de către șeful statului român.

Datorită talentului și vocii sale inconfundabile, milioane de români i-au apreciat muzica. Artista a cântat în duet cu Ion Dolănescu, iar piesele sale au depășit granițele țării. Cântăreața de muzică populară a performat în fața celor mai importanți oameni de pe planetă la Casa Albă. În 2013, Ionela Prodan a primit titlul de reprezentant special pentru românii de pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.

Copiii Ionelei Prodan

Ionela Prodan și soțul ei, avocatul Traian Tănase, au avut două fete: Anca și Anamaria Prodan (n.: 17 decembrie 1972). Din nefericire, soțul artistei a încetat din viață pe când fiica lui cea mare nu împlinise vârsta majoratului.

Artista de muzică populară era tare mândră că devenise bunică de patru ori. Ea are o nepoțică din partea Ancăi, fata ei care locuiește în Las Vegas și trei, din partea Anamariei Prodan: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior.

Averea Ionelei Prodan

De-a lungul carierei sale, Ionela Prodan a strâns o avere impresionantă. Pe numele ei sunt 4 case, 1,4 milioane de euro, în conturi, dar și venituri oficiale de 2.200 de lei pe lună.

Conform declarației de avere pe care cântăreața a depus-o în toamna anului 2016, în calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputaților, aceasta ar deține o vilă cu etaj despre care s-a scris că ar valora, pe piață imobiliară, aproape 600.000 de euro.

Mai mult, în document apare informația potrivit căreia vila, care are o suprafață de 450 de metri pătrați, a fost construită începând cu 2008. În declarația de avere a Ionelei Prodan mai apare o casă în București (cumpărată în 1991), un apartament, situat tot în Capitală (cumpărat în 1996), dar și o casă de locuit, în comună Jilava, cumpărată în 2008.

Artista de muzică populară mai deține un teren agricol și unul intravilan, două mașini, bijuterii în valoare de 5.000 de euro, tablouri de 10.000 de euro, în timp ce în conturi se află aproape 1,4 milioane de euro, potrivit stirilekanald.ro.

Ionela Prodan nu a completat câți bani câștiga din activitatea ei de cântăreața de muzică populară. Conform declarației de avere, mama Anamariei Prodan încasează un singur venit, o pensie anuală de 26.400 de lei, adică 2.200 de lei pe lună. De-a lungul celor 47 de ani în care a cântat în fața fanilor, artista a avut și unele momente de pauză.

IONELA PRODAN ȘI-A FĂCUT TESTAMENTUL! CUM ȘI-A ÎMPĂRȚIT AVEREA

Ionela Prodan isi facuse testamentul

Deși între Anca și Anamaria Prodan nu a existat niciodată vreun conflict, cântăreața de muzică populară a decis să împartă averea între cele două fiice și cei patru nepoți ai săi.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa…. mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a declarat artista de muzică populară în cadrul unei emisiuni TV.

Printre bunurile trecute în testament s-au numărat casele din Las Vegas, din Bucureşti, dar şi mai multe terenuri.

„Mi-am făcut nişte hârtii dintr-alea acolo şi le-am pus să semneze pe amândouă! Am discutat cu ele, «Ce casă vrei tu, din România, din Bucureşti, de afară?» Astea, astea, astea, le-am înşirat acolo: «Hai, pe care o vrei tu? pe aia, pe aia?» Şi le-am pus să semneze acolo şi acum le-am întrebat şi mi-au spus: «Mami, ştii că am pierdut hârtia aia pe care mi-ai dat-o tu!»”, a mai povestit Ionela Prodan.

Foaia cu împărţirea averii a ajuns, din greşeală, la gunoi. Pentru fata cea mare a vedetei, pierderea testamentului nu a reprezentat o problemă. Celebra impresară a mărturisit că are o relaţie foarte bună cu sora ei, Anca.

„Habar nu am, ştiu că mi-a adus o foaie o dată, am pus-o pe undeva pe la bucătărie, când am spălat salata, am dat cu apă pe ea şi cred că am aruncat-o după. Deci nu mai am niciun testament, nici eu, nici Anca”, a subliniat Anamaria Prodan la „Star News”.

Piesele Ionelei Prodan

Ionela Prodan a lansat de-a lungul carierei sale, care s-a întins pe aproape cinci decenii, numeroase melodii. Mesajele profunde transmise prin intermediul pieselor sale au ajuns foarte repede la sufletul românilor și nu numai. „Din bucata mea de pâine” (2017), „Cine ești, de unde vii” (2017), „Ană, Ană și Marie” (2017), „O inimă de părinte” (2012), „Asta-i viața, n-ai ce face” (2012), „Omule, nu-ți pierde firea” (2017), „Ce e inima de mamă” (2017), „De-ar știi omul prin ce trece” (2017), „Dă-mi, Doamne, că nu cer mult” (2017), „Du-mă, dorule în sat” (2012), „Voi, dușmani, dușmani” (2012), „Tinerețe, te chem iară” (2012), „Voi, copii, mă ascultați” (2012) sunt doar câteva dintre operele muzicale lansate de celebra cântăreață.