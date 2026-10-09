Anda Adam, îngropată în datorii de sute de mii de euro! ANAF a emis somații, iar soțul ei s-a întors la tribunal

Dacă pe scenă Anda Adam strălucește, în culisele afacerilor sale, lucrurile nu par să meargă la fel de bine! CANCAN.RO a descoperit că una dintre societățile administrate de artistă apare în mai multe anunțuri oficiale ale ANAF privind emiterea unor somații fiscale, iar cifrele din bilanț ridică semne de întrebare. Și asta nu este tot! Soțul cântăreței, Joseph Adam, a deschis un nou proces împotriva companiei cu care s-a războit pentru clubul din Cluj, după ce pierduse în instanță o bătălie cu o miză de 100.000 de euro.

Anda Adam pare să aibă parte de un capitol complicat în ceea ce privește afacerile. Dincolo de aparițiile spectaculoase, concertele și proiectele artistice, documentele fiscale și judiciare scot la iveală o serie de probleme care au vizat societăți din sfera de afaceri a cântăreței și a soțului ei.

Una dintre firmele administrate de artistă, BY ANDA ADAM SRL, apare în documentele publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, instituție care a emis mai multe somații pe numele societății, în perioada august 2025 – mai 2026.

Datorii de peste un milion de lei și numai 1.103 lei în conturi și casierie

Mai exact, potrivit anunțurilor colective ale ANAF, două somații au fost emise în august 2025, iar alte trei poartă datele de 23 februarie, 2 aprilie și 4 mai 2026.

Documentele publice consultate nu indică însă valoarea obligațiilor fiscale vizate și nici dacă acestea au fost stinse ulterior. De altfel, societatea artistei nu figura pe lista publică a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 30 iunie 2026.

Însă adevărata surpriză apare atunci când sunt analizate cifrele societății. Potrivit bilanțului aferent anului 2025, firma administrată de Anda Adam a înregistrat o cifră de afaceri de numai 82.126 de lei, în timp ce pierderea netă s-a ridicat la 93.469 de lei.

Și acum vine detaliul cel mai interesant! Aceeași societate figurează cu datorii totale de 1.268.715 lei, adică peste un sfert de milion de euro, în vreme ce disponibilitățile bănești raportate la sfârșitul anului erau de numai 1.103 lei.

Mai mult, o altă societate administrată de cântăreață, ANDA ADAM COMPANY SRL, și-a tras obloanele. La numai nouă zile după această dată, ANAF a emis și pe numele acesteia o somație.

Soțul Andei Adam revine la tribunal. Războiul pentru clubul de lux are un nou episod

În timp ce firmele artistei au atras atenția prin documentele fiscale, nici soțul ei nu a scăpat de bătăliile din instanță.

Joseph Adam, cunoscut și sub porecla de „Aquaman de România”, a fost implicat într-un conflict judiciar după închiderea clubului Diamond din Cluj-Napoca, afacere în care familia investise sume considerabile.

Așa cum CANCAN.RO a dezvăluit anterior (AICI), societatea OLD CAT SRL, prin care a fost operat clubul, a intrat într-un litigiu cu FLORA SA, compania de la care fusese închiriat spațiul.

Firma lui Joseph a susținut că, după achitarea unor datorii și încheierea unei înțelegeri amiabile, activitatea ar fi trebuit să continue până în mai 2026. Cu toate acestea, societatea a fost evacuată, iar bunurile și investițiile rămase în imobil au devenit obiectul unui conflict.

OLD CAT SRL a solicitat în instanță 100.000 de euro, plus TVA, reprezentând contravaloarea investițiilor și îmbunătățirilor realizate în spațiul respectiv.

Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din tribunal. Acțiunea a fost respinsă în primă instanță, iar apelul nu a schimbat situația. Judecătorii au respins apelul societății ca nefondat, în timp ce apelul formulat de Joseph în nume propriu a fost respins pentru lipsa calității procesuale active.

Când părea că s-a tras cortina, a apărut un nou dosar!

Și tocmai când părea că războiul judiciar pentru club intrase în istorie, a apărut o nouă mutare!

Pe 16 septembrie 2026, la Tribunalul Cluj a fost înregistrat un alt dosar având ca obiect „pretenții”.

De o parte se află, din nou, OLD CAT SRL, în calitate de reclamantă. De cealaltă parte apare aceeași companie, FLORA SA, în calitate de pârâtă.

Prin urmare, după eșecul înregistrat în procesul anterior, societatea asociată soțului Andei Adam a revenit în fața judecătorilor împotriva aceleiași firme.

Deocamdată, obiectul public al cauzei nu permite stabilirea sumei solicitate și nici dacă noua acțiune urmărește recuperarea acelorași investiții. Dosarul se află în faza de fond, iar la ultima actualizare publică verificată nu figura un termen de judecată.

Rămâne de văzut dacă această nouă confruntare va aduce un rezultat diferit pentru firma lui Joseph Adam.

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