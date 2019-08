Astrograma criminalului Gheorghe Dincă: “Lucrurile au început să se complice în jurul vârstei de 30-34 de ani, iar la maturitate…”

Specialista în Horoscop Vedic, Roxana Lușneac Cioriceanu a întocmit harta astrologică natală a criminalului de la Caracal, Gheorghe Dincă.

Gheorghe Dincă are crimele în sânge. Bărbatul în vârstă de 66 de ani a moștenit pe linie maternă înclinația spre criminalitate, spune astrologul Roxana Lușneac Cioriceanu.

“Are ascendentul în Scorpion, la maturitate, cu un Saturn acolo care îi aduce o înclinație spre obsesii. Are Nodul Nord lângă Lună, ceea ce înseamnă că are o predispoziție spre afecțiuni psihice, neurologice. Vorbim aici despre ceva patologic, anormal. Apar înclinații spre criminalitate moștenite pe linie maternă. Cineva din familie a înfăptuit un păcat greu, în timpul vieții, păcat care i-a fost transmis lui ca “moștenire” venită pe linie maternă. La el, aceasta se manifestă printr-o nebunie. În plus, Venus în casa a 12-cea și cu aspectele pe care le formează pe harta sa aduc o înclinație obsesivă spre fetele tinere. Cumva, după cum îmi arată harta, acesta se simte inferior bărbaților și le poartă pică, ciudă. Dar el, dacă ar putea i-ar stânge de gât. Dar el este las și atunci are excese de furie pe care le manifestă asupra sexului slab.

Într-adevăr, în harta sa apar legături cu străinătatea. Casa străinătății este foarte avansată și bine evidențiată pe hartă. Asta înseamnă că lucrează, colaborează, cu cineva din afara țării de unde obține sume de bani. Sumele nu sunt mari, dar el se mulțumește cu ceea ce primește pentru că își satisface orgoliul.

Revin asupra acestui Saturn, care apare pe harta lui astrală pentru că acesta l-a influențat într-un mod negativ puternic. Lucrurile au început să se complice în jurul vârstei de 30-34 de ani, iar la maturitate totul s-a acutizat și a dus spre acte de nebunie.

Este posibil ca între anii 2019, 2018, 2017, el să fi comis și alte lucruri care încalcă grav legea. Sunt două perioade mari în trecutul lui Gheorghe Dincă, când el ar fi putut să comită infracțiuni de o mare gravitate, care nu au fost încă descoperite. Acestea au avut loc între anii: 2005 – 2008 și anii 2017 – 2018 – 2019”, a concluzionat Roxana Lușneac Cioriceanu.

În urmă cu doi ani, astrologul Roxana Lușneac Cioriceanu a întocmit și interpretat harta astologică a unei alte persoane controversate. Era vorba despre Liviu Arteni, soțul Israelei Vodovoz, bărbat care era dat dispărut la vremea respectivă. Specialista în Horoscop Vedic a spus atunci că Liviu Arteni nu este mort și că trăiește în condiții grele, în străinătate.