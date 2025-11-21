Acasă » Exclusiv » Atenție, fetelor, e de păstrat! Andrei Bănuță, dad mode – ON

Atenție, fetelor, e de păstrat! Andrei Bănuță, dad mode – ON

De: Adrian Vâlceanu 21/11/2025 | 23:40
Celebrul manelist Andrei Bănuță se activează pentru concertele de sărbători și CANCAN.RO a surprins imagini inedite cu pregătirile! Andrei Bănuță a dat o tură prin mall, împreună cu un anturaj deosebit: un prieten de vârsta lui și o puștoaică de 5-6 ani! Probabil fetița era acolo pentru sfaturi vestimentare pentru că Andrei Bănuță merge prin câteva magazine de haine până să decidă ce ținută să aleagă.

Înainte de orice proiect e nevoie de o doză de energie, așa că Andrei Bănuță face prima oprire la Nespresso în Mall Băneasa. Acolo investește 170 de lei în capsulele preferate. Între noi fie vorba, după cum își tunde barba pare genul care preferă cafeaua stil cortado, dar așteptăm confirmarea oficială.

După care intră, probabil din greșeală, ca majoritatea bărbaților, în Zara Home. După câte minute de confuzie, în care a căutat probabil rafturile cu haine și nu le-a găsit, dând în schimb peste vrafuri de țesături, porțelanuri, seturi de masă, perne și alte lucruri complet de neînțeles pentru bărbați, Andrei Bănuță a ieșit bulversat de experiență.

Cine e consultanta pe fashion a lui Andrei Bănuță?

Aventura lui Bănuță, însoțit ca Don Quijote de un mini-Sancho Panza cu zulufi și codiță blondă, continuă în alte magazine de haine. Fetița trage de el în diverse direcții, dar instinctele de tată ale lui Andrei Bănuță sunt foarte puternice. Reacționează cu răbdare și tact, dovedind reale calități de părinte. E foarte protector cu micuța, pe care o ține de mână printre cuierele cu umerașe.

Bănuță și colega lui de shopping sunt îmbrăcați adecvat pentru vârstele lor. El cu hanorac și pantaloni de trening de culoare neagră, cu pantofi albi, ea cu un costumaș asortat cu turcoaz și imprimeuri vesele. Ce păcat că Bănuță încă nu are o pereche, sigur ar fi un tată excepțional! E misterioasă și puțin bizară această lipsă a unei partenere serioase în viața lui, deși e curtat asiduu de atâtea și atâtea femei și mai ales domnișoare. Toate la timpul lor, firește! Dar e păcat ca un bărbat ca el să se irosească. Iată cât de bine îi stă în rolul de tată cool!

Plimbarea continuă și Bănuță e la fel de protector cu micuța pe culoarele mall-ului. Femeile care îl văd trebuie să fie topite! Bănuță și fetița intră nedezlipiți unul de altul la un alt magazin, unde au mai mult succes și Bănuță iese cu câteva cumpărături.

Urmează întoarcerea acasă. Dacă în mașină ascultă Itsy-bitsy FM, e clar, fetelor! Bănuță e băiat de păstrat! Evident, întrebarea este unde era mama fetiței, dar asta e treaba lui Andrei Bănuță. Cu siguranță a avut încredere în el și a procedat bine, Bănuță s-a purtat exemplar, mai bine chiar decât mulți tați, care ar face orice să nu iasă la mall cu copiii. Aviz doamnelor! Bănuță e de viitor.

CITEȘTE ȘI: Vedeta din România de care Andrei Bănuță este îndrăgostit: „N-am şanse acolo, dar ca idee. E efervescentă”

NU RATA: Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță, ca să fie pe placul femeilor: ”Am zis să fiu al naibii dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă” 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

