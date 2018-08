Banca Transilvania a fost alături de festivalieri cu un program de neuitat la Summer Well

Cea de-a opta ediţie a Festivalului Summer Well a avut loc în weekend-ul 10-12 august, pe domeniul Ştirbey din Buftea. Iar prima zi a început cu un picnic de noapte, pe fundalul concertului Orchestrei Simfonice Bucureşti.

Şi în acest an, seara de vineri, 10 august, a fost dedicată Night Picnic-ului, conceptul fiind prezentat publicului pentru prima dată în anul 2017, când organizatorii au extins durata festivalului cu o zi. Publicul a avut parte de un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti care a interpretat într-o manieră clasică cele mai cunoscute piese ale trupelor ce vor concerta în acest an la festival. „Vinovată” pentru prestația Orchestrei Simfonice București a fost Banca Transilvania care din 2017 este partenerul Festivalului Summer Well. Repertoriul a fost inspirat din line-up-ul festivalului, iar publicul a putut auzi melodiile preferate pe acorduri de muzică simfonică.

Experiențele BT la Summer Well

Cei care și-au încărcat brățara de festival cu ajutorul aplicatiei sau stickerului #BTPay au avut sansa să câștige prin tragere la sorti una din cele 5 invitații duble la Summer Well 2019 sau 15 kit-uri pentru festivalieri.

In zona de activare special amenajata in cadrul SW de Banca Transilvania, festivalierii au putut trimite celor dragi cărți poștale, edite limitata Summer Well, pe care fie le-au putut semna chiar ei, fie au avut ocazia să meargă catre artiștii caligrafi care le-au scris într-un mod inediat. Banca Transilvania se va ocupa de trimiterea acelor cărți poștale catre cei dragi. Mai mult, BT a organizat și o sesiune de machiaj cu glitter.

Banca Transilvania a pus la dispozția publicului și un „old school bus”, adică un van „ca pe vremuri” în care participanții au putut să-și facă poze pe care sa le pastreze ca amintirea…festivalul trece, amintirile raman😊.

Artiștii internaționali, pe scena de la Summer Well

Seria de invitaţi speciali i-a inclus pe cei de la Lantern Company, din Liverpool care au avut si sâmbătă un spectacol de lumini şi culori, marcat de instalaţiile senzaţionale, sub formă de creaturi supradimensionate luminoase, la fel cum s-a întâmplat și vineri. Şi în acest an, Summer Well a reunit nume mari ale scenei muzicale internaţionale, cu nouă artişti prezenţi pentru prima dată în România, pregătiţi să ofere publicului concerte unice.

Printre cei care au experimentat pentru prima dată vibraţia publicului românesc s-au numărat Justice, The Kooks, Kodaline, Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Oscar And The Wolf, Tom Grennan, HMLTD şi Isaac Gracie. Justice, Kodaline, Cigarettes After Sex, Oscar And The Wolf şi Tom Grennan au urcat pe scenă sâmbătă seară. Duminică, de la ora 12.00, pe rând, Bastille, The Kooks, Sofi Tukker, HMLTD şi Isaac Gracie au cântat pe scena principală, în ultima zi de festival.