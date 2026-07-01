BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?

Bancurile mereu ne aduc zâmbetul pe buze și ne fac ziua mai bună! Indiferent că avem o zi dificilă sau nu, glumele ne ajută să ne schimbăm starea în doar câteva secunde.

Știți de ce cifra 7 este tăiată de o liniuță orizontală ? Atunci cand Moise a dat poruncile, ajungând la cea de a 7 -a: Să nu râvnești la femeia altuia, toți bărbații au strigat: ”Taie 7-le!!!!”

Alte bancuri amuzante

Un pescar stătea pe malul lacului de ore întregi fără să prindă nimic. La un moment dat vine un bătrân și îl întreabă:

– Merge?

– Nu prea… Niciun pește.

Bătrânul îi spune:

– Uite un sfat: vorbește frumos cu peștii.

Pescarul ridică din umeri, dar încearcă:

– Dragi pești, vă rog frumos, ieșiți și voi puțin.

Nimic.

A doua zi revine bătrânul:

– Ei?

– Tot nimic.

– Atunci încearcă să-i mituiești.

Pescarul aruncă o felie de pâine și spune:

– Cine mușcă primul primește și desert!

Din apă apare un pește mare și zice:

– Frumos, dar data trecută ai promis viermi proaspeți și ai venit cu conservă. Noi între noi vorbim, să știi!

Pescarul rămâne cu gura căscată și întreabă:

– Deci chiar puteți vorbi?

Peștele răspunde:

– Sigur că da… doar că, de obicei, nu avem chef să discutăm cu oameni care pescuiesc fără noroc!

Cum se ard caloriile?

– Alo, ce faci?

– Ard calorii.

– Adică faci gimnastică?

– Nu, îmi prăjesc niște carne.

O babă merge la doctor.

– Ce ați pățit la ochi?

– Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea!

– În timp ce croșetați?

– Nu! În timp ce mă uitam pe gaura cheii!

Soț și soție

Soția:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

Soțul:

– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…

– Și ai aduce-o în casa noastră?

– Păi… da…

– Și ar dormi în patul meu?!

– Păi… nu avem altul…

– Și ar folosi crosele mele de golf?!

– Nu, că ea e stângace…

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