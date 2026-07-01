BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?

Bancurile mereu ne aduc zâmbetul pe buze și ne fac ziua mai bună! Indiferent că avem o zi dificilă sau nu, glumele ne ajută să ne schimbăm starea în doar câteva secunde.
Știți de ce cifra 7 este tăiată de o liniuță orizontală ? Atunci cand Moise a dat poruncile, ajungând la cea de a 7 -a: Să nu râvnești la femeia altuia, toți bărbații au strigat: ”Taie 7-le!!!!”
Un pescar stătea pe malul lacului de ore întregi fără să prindă nimic. La un moment dat vine un bătrân și îl întreabă:
– Merge?
– Nu prea… Niciun pește.
Bătrânul îi spune:
– Uite un sfat: vorbește frumos cu peștii.
Pescarul ridică din umeri, dar încearcă:
– Dragi pești, vă rog frumos, ieșiți și voi puțin.
Nimic.
A doua zi revine bătrânul:
– Ei?
– Tot nimic.
– Atunci încearcă să-i mituiești.
Pescarul aruncă o felie de pâine și spune:
– Cine mușcă primul primește și desert!
Din apă apare un pește mare și zice:
– Frumos, dar data trecută ai promis viermi proaspeți și ai venit cu conservă. Noi între noi vorbim, să știi!
Pescarul rămâne cu gura căscată și întreabă:
– Deci chiar puteți vorbi?
Peștele răspunde:
– Sigur că da… doar că, de obicei, nu avem chef să discutăm cu oameni care pescuiesc fără noroc!
Cum se ard caloriile?
– Alo, ce faci?
– Ard calorii.
– Adică faci gimnastică?
– Nu, îmi prăjesc niște carne.
O babă merge la doctor.
– Ce ați pățit la ochi?
– Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea!
– În timp ce croșetați?
– Nu! În timp ce mă uitam pe gaura cheii!
Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…
CITEȘTE ȘI: BANC | Câinele lui Bulă
BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”