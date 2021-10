Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou „VERDE” »»

Biletul Zilei de astăzi este alcătuit din trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția.



Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite câștigătoare? Intră acum pe Pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și pronosticuri sportive din România!

Primele două selecții de pe Biletul Zilei nu ar trebui să ne dea deloc emoții. Mizăm pe cel puțin o reușită în repriza secundă a meciului dintre Scoția și Israel, dar și pe cel mult trei schimbări ale tabelei de marcaj în Finlanda – Ucraina. Referitor la această ultima confruntare de la Helsinki, evidențiem faptul că ambele reprezentative nu au impresionat din punct de vedere ofensiv în această grupă. Finlanda are o medie de un gol marcat pe meci în patru partide, în timp ce adversara sa a înscris de 6 ori în cinci meciuri.

Ultima selecție de pe Biletul Zilei vine de la disputa dintre Suedia și Kosovo. Nordicii se află pe locul al doilea cu 9 puncte, la patru puncte de liderul Spania, care are și două meciuri mai mult disputate. De partea cealaltă, Kosovo are 4 puncte din 5 meciuri, inregistrând o singură victorie impotriva ultimei clasate, Georgia. Așadar, formația gazdă are șanse reale la prima poziție și nu își permite pași greșiți în fața unei adversare clar inferioară valoric. Pariem 1 solist.

Biletul Zilei

ora 19:00, Suedia – Kosovo, 1- cota 1.33

ora 19:00, Scoția – Israel, peste 0.5 goluri în repriza a 2-a- cota 1.30

ora 19:00, Finlanda – Ucraina, sub 3.5 goluri- cota 1.20

Cota totală: 2.07