Cât de des trebuie curățată mașina de spălat. Greșeala care favorizează apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute

Mașina de spălat este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din locuință, însă curățarea ei este adesea neglijată. Chiar dacă intră permanent în contact cu apa și detergentul, în interiorul aparatului se pot acumula murdărie, bacterii și depuneri care provoacă mirosuri neplăcute și afectează calitatea spălării hainelor.

Specialiștii recomandă ca mașina de spălat să fie curățată temeinic aproximativ o dată pe lună. Frecvența poate varia în funcție de cât de des este folosită, de tipul aparatului și de cantitatea de detergent utilizată, potrivit Good Housekeeping.

Deși pare surprinzător, simpla folosire a mașinii nu este suficientă pentru a-i menține interiorul curat. Resturile de detergent, balsam, scamele și murdăria desprinsă de pe haine se pot acumula treptat în tambur, în sertarul pentru detergent și în garniturile de cauciuc.

Cât de des trebuie curățată mașina de spălat

Pentru majoritatea gospodăriilor, o curățare completă la fiecare 30 de zile este suficientă. Unele modele necesită însă igienizare după un anumit număr de cicluri de spălare, astfel că este important să fie respectate indicațiile producătorului.

Dacă mașina este folosită zilnic sau pentru cantități mari de rufe, poate fi necesară o curățare mai frecventă.

Multe aparate moderne au un program special pentru curățarea tamburului, denumit, în funcție de marcă, „Drum Clean”, „Tub Clean” sau „Self Clean”. Acesta trebuie pornit cu mașina goală, conform instrucțiunilor din manual.

Pentru aparatele care nu au un asemenea program, poate fi folosit un ciclu de spălare la temperatură ridicată, cu un produs de curățare compatibil cu modelul respectiv.

Nu trebuie neglijate nici sertarul pentru detergent, garnitura ușii și filtrul de evacuare. Aceste componente pot acumula reziduuri chiar și atunci când tamburul pare perfect curat.

Greșeala care favorizează apariția mucegaiului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este închiderea imediată a ușii după terminarea programului de spălare.

Umiditatea rămasă în tambur și în garniturile de cauciuc creează condiții favorabile dezvoltării mucegaiului și apariției mirosurilor neplăcute. Experții recomandă ștergerea garniturii și a sertarului pentru detergent după utilizare și lăsarea acestora să se usuce. Ușa poate fi lăsată întredeschisă pentru aerisire, cu condiția ca aparatul să nu fie accesibil copiilor mici sau animalelor de companie.

O altă greșeală este folosirea unei cantități prea mari de detergent. Excesul nu face neapărat hainele mai curate, ci poate lăsa depuneri în interiorul mașinii. În timp, aceste reziduuri favorizează acumularea murdăriei și dezvoltarea mucegaiului.

Semne că mașina de spălat trebuie curățată mai repede

Chiar dacă nu a trecut o lună de la ultima igienizare, există câteva semne care indică necesitatea curățării.

Un miros persistent de umezeală, hainele care nu mai miros proaspăt după spălare, depunerile vizibile în sertarul pentru detergent sau petele închise la culoare de pe garnitura ușii sunt indicii că aparatul are nevoie de atenție.

De asemenea, filtrul de evacuare trebuie verificat și curățat conform instrucțiunilor producătorului, deoarece aici se pot acumula scame, fire de păr și obiecte mici uitate în buzunare.

Specialiștii recomandă evitarea amestecării produselor de curățare, în special a înălbitorului pe bază de clor cu oțetul sau alte substanțe acide, deoarece pot rezulta vapori toxici.

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