Ce a făcut soția chirurgului potent după escapada soțului. Imaginile cu doctorul și vedeta de la Antena 1 nu par să o afecteze

„Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii” – versurile lui Vali Vijelie par să se potrivească mănușă în viața de zi cu zi a medicului potent, care pare să jongleze cu aceeași dexteritate între viața de familie și escapadele care au făcut deliciul presei din România. CANCAN.RO vă prezintă continuarea poveștii care o are în centrul atenției și pe vedeta de la Antena 1.

Iar dacă până acum aveam impresia că telenovela amorului interzis și-a consumat toate episoadele, ei bine, stimabililor, ne-am înșelat. Mai este unul. Și, de data aceasta, în prim-plan intră soția medicului.

Chirurgul potent, împărțit între bisturiu, escapade și… albumul de familie

Doamna își vede liniștită de viața de familie și, din când în când, mai deschide câte o filă din albumul personal. Domnul doctor, cele două fetițe, momente împreună și, aparent, o viață de familie cât se poate de așezată. Totul la locul lui, ca într-o gospodărie bine orânduită. Numai că povestea capătă o nuanță aparte atunci când pui aceste imagini lângă ceea ce s-a relatat, în ultimele luni, despre chirurgul nostru și vedeta de la Antena 1. Căci una se vede în fotografii și alta s-a povestit în afara cadrului. Iar dacă până aici lucrurile par doar o simplă contradicție între imagine și cele relatate de CANCAN.RO, fotografia pe care v-o prezentăm astăzi aduce un mic… twist.

Chiar astăzi, la doar câteva zile după ce, potrivit relatărilor apărute în CANCAN.RO, domnul doctor și-a dus „pofta inimii” la un apartament închiriat în regim Airbnb, soția medicului a repostat o fotografie în care apare chirurgul alături de cele două fetițe. Și ce fotografie! Tăticul zâmbește, fetele sunt lângă el, iar tabloul are toate ingredientele unei imagini de familie numai bune de pus în ramă. Nimic spectaculos la prima vedere. Doar că momentul în care apare îi dă o savoare aparte.

Pentru că, la doar câteva zile distanță, avem două scene care par desprinse din două producții diferite. Într-una, familia. În cealaltă, escapada relatată de CANCAN.R. Iar internetul, acest mare păstrător de amintiri, are prostul obicei să nu uite chiar atât de repede. Dacă n-ai ști povestea dinainte, ai putea jura că în această casă nu s-a auzit niciodată de vreo aventură, vreo întâlnire discretă, vreo vedetă de la Antena 1… sau, Doamne ferește, vreo benzinărie.

Și aici apare întrebarea pe care, inevitabil, o ridică întregul tablou: ce se întâmplă dincolo de fotografii? Soția știe, nu știe, alege să nu comenteze sau pur și simplu își vede de viața ei? Asta rămâne, desigur, în zona lucrurilor pe care numai cei implicați le pot lămuri.

Cert este că, în fotografiile publicate online, familia apare în continuare unită, iar domnul doctor își păstrează locul în albumul de familie. În afara cadrului însă, CANCAN a relatat o poveste cu totul diferită. Așadar, una-i mama la copii, alta-i pofta inimii, iar chirurgul pare să aibă de gestionat o situațiune care, dacă tot suntem în domeniul lui, devine deja… o adevărată intervenție de specialitate.

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