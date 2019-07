Ce medie a avut Simona Gherghe la BAC. A trecut examenul cu o notă neașteptată: “Primul eşec important din viaţa mea”

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România și, înainte să modereze emisiunea “Acces Direct”, ea aducea zilnic în casele românilor cele mai importante știri ale zilei. Mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta a dezvăluit în cadrul unei postări făcută pe blogul său ce medie a avut la BAC, examen pe care l-a caracterizat ca fiind: “primul eșec important” din viața sa.

Citește și: Surpriză! Ce salariu exact are Simona Gherghe la Antena 1. Câștigă mai mult sau mai puțin decât Cătălin Măruță de la Pro TV?!

Ce medie a avut Simona Gherghe la BAC

Simona Gherghe a rememorat într-un articol scris pe blogul său oficial ce a însemnat pentru ea examenul maturității și cu ce medie l-a trecut. Vedeta de televiziune își începe șirul poveștii, mărturisind că a fost o elevă de nota 9 în anii de liceu, însă… la BAC s-a întâmplat ceva și… rezultatele au fost sub așteptările ei și ale părinților săi, care au fost dezamăgiți. Media generală de la BAC a îndrăgitei prezentatoare TV a fost 8,46 și a făcut publică o poză realizată la diploma care atestă acest lucru.

“8,46. Nesatisfacator, si-au zis ai mei, pentru o eleva de peste 9, cat a fost media anilor de liceu. Eu, insa, eram in lumea mea. Lumea mea de fata de 18 ani, indragostita si pe care n-o prea mai interesa nimic altceva, in afara de iesirile cu prietenul meu. Dar socul avea sa vina putin mai tarziu, la inceputul toamnei. Am picat la examenul de admitere la facultate. (Pe vremea aia, examenul era extrem de exigent, cu multi concurenti pe un loc). Ei, si-abia atunci s-a trezit si fata indragostita… Dupa plansul ala interminabil, zecile de lamentari si ceva revolta, dar si rusine, mi-am dat seama ca o cam facusem lata. Parinti dezamagiti, profesori la fel, iar eu… fata-n fata cu primul esec important din viata mea. (…)”, a scris Simona Gherghe pe blogul ei.

Din cauza noului eșec de după BAC, Simona Gherghe a suferit enorm. “Nu-mi amintesc multe despre anul ala, pe care l-am urat. Ma simteam izolata si rusinata de situatia in care singura ma pusesem. Stiu ca mergeam la pregatire, luam ajutorul de somaj si, tot atunci, am invatat sa gatesc. De parca timp de un an de zile, as fi facut doar astea trei lucruri. Mai tarziu, mama mi-a spus ca ea crede ca ma autopedepseam, pentru ca gateam pentru toata familia. Asa, macar eram utila. A mai fost si anul in care am citit cele mai multe carti in franceza. In toamna urmatoare, am intrat printre primii la facultate. Si-am reintrant in randul lumii”, și-a încheiat vedeta Antenei 1 șirul dezvăluirilor despre examenul de Bacalaureat.

Simona Gherghe are doi copii cu soțul ei, Răzvan Săndulescu

La vârsta de 39 de ani, Simona Gherghe a devenit mamă pentru prima dată. Fiica ei, Ana Georgia, a venit pe lume pe 23 mai 2017. Vedeta s-a căsătorit în luna aprilie a lui 2017 cu Răzvan Săndulescu, consultant politic. Simona Gherghe este prezentatoarea emisiunii “Acces Direct”, însă, în prezent se află în concediu de maternitate. Ea l-a născut pe fiul său pe 9 mai 2019, iar acesta a fost numit Vlad Ioan. Micuţul a avut la naştere 2,370 kilograme şi a obţinut nota 10 din partea medicilor.