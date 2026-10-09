Concediată de E.ON pentru un TikTok! Replica care a costat-o locul de muncă: „Îți ies dinții pe la spate și mesteci cu ceafa”

Un clip de câteva secunde postat pe TikTok a declanșat un adevărat cutremur profesional pentru o angajată E.ON. Aceasta s-a filmat purtând ecusonul companiei și a participat la o glumă care avea să-i aducă, luni mai târziu, cea mai dură sancțiune posibilă: concedierea. Numai că povestea n-a rămas între pereții companiei. Femeia a mers în instanță, iar judecătorii au considerat că E.ON a mers prea departe!

Totul a pornit de la un videoclip realizat pe 28 februarie 2025, când angajata E.ON a acceptat propunerea unei foste colege de a filma o scenetă amuzantă, folosind replici dintr-un film și suprapunând peste imagini vocea unei actrițe. Filmarea a fost realizată în afara clădirii companiei, iar femeia purta la gât ecusonul de serviciu. Clipul a fost ulterior publicat pe TikTok de fosta colegă, iar prin etichetare a devenit vizibil și pe profilul angajatei.

„Fă! Îți dau un cap în gură, îți ies dinții pe la spate și mesteci cu ceafa”, era una dintre replicile reproduse în filmuleț, urmată de un schimb de replici în aceeași notă: „Nu mă înnebuni, dar ce te reține?”, la care venea răspunsul: „Un minim bun-simț”.

Numai că gluma avea să capete proporții neașteptate. Pe 3 martie 2025, conducerea companiei a primit o sesizare prin e-mail, însoțită chiar de videoclipul incriminat.

„Credeți că e normal ca angajații centrului E.ON să filmeze TikTok-uri în timpul programului de lucru? Verificați clipul atașat”, reclama expeditorul, deși angajata avea să susțină că filmarea fusese realizată în afara programului de lucru.

Sesizarea a declanșat verificările interne, iar ceea ce femeia considerase o simplă glumă s-a transformat într-o cercetare disciplinară.

Compania a apreciat că mesajul violent din înregistrare, asociat cu ecusonul E.ON, putea afecta imaginea angajatorului. În cele din urmă, salariata avea să-și piardă locul de muncă pentru câteva secunde de umor pe TikTok.

După cercetarea disciplinară, lucrurile au ajuns la finalul anului 2025 la cea mai grea sancțiune. Prin Decizia nr. 7103 din 29 decembrie 2025, raporturile de muncă au fost desfăcute disciplinar.

De la TikTok direct în sala de judecată

Femeia nu a acceptat concedierea și a dat E.ON Dialog în judecată. Judecătorii au analizat atât comportamentul salariatei, cât și gravitatea sancțiunii alese de companie. Instanța nu a transformat postarea într-un gest lipsit de orice consecință.

Numai că între o glumă neinspirată pe TikTok și pierderea locului de muncă judecătorii au văzut o distanță prea mare.

În evaluarea sancțiunii au cântărit și circumstanțele concrete ale cazului: angajata avea o vechime de peste șapte ani, nu fusese sancționată disciplinar anterior, își recunoscuse greșeala și arătase că a înțeles caracterul nepotrivit al gestului.

Mai mult, deși instanța a acceptat că imaginea și interesele companiei puteau fi afectate prin asocierea dintre videoclip și însemnele E.ON, nu a identificat un prejudiciu concret de o asemenea gravitate încât să justifice concedierea disciplinară.

Clipul fusese disponibil online pentru o perioadă relativ scurtă, iar judecătorii au apreciat că sancțiunea maximă nu era proporțională cu abaterea.

E.ON a concediat-o, instanța a impus doar o penalizare salarială

Printr-o hotărâre pronunțată la 3 iulie 2026, Tribunalul Iași a admis în parte acțiunea angajatei.

Concedierea a fost înlocuită cu o sancțiune mult mai ușoară: reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de trei luni.

Totodată, instanța a dispus plata drepturilor salariale aferente perioadei în care femeia nu a lucrat ca urmare a concedierii, actualizate în condițiile stabilite prin hotărâre.

În motivarea cauzei, conduita angajatei este tratată drept ”una imprudentă și imatură”, dar instanța nu a considerat că aceasta justifica sancțiunea supremă din dreptul muncii.

Războiul nu s-a terminat la Tribunal și a ajuns până la Curtea de Apel Iași care a apreciat că ”filmarea reprezenta o glumă nereușită, nu o amenințare reală sau o promovare serioasă a violenței: Materialul nu are aptitudinea de a crea temeri reale, nu poate fi luat în serios, nu poate fi apreciat ca făcând apologia violenței împotriva femeilor.”

CANCAN.RO a solicitat un punct de vedere oficial din partea reprezentanților E.ON cu privire la circumstanțele care au condus la concedierea angajatei, precum și la hotărârea definitivă pronunțată de instanță. Până la data publicării acestui articol, compania nu a transmis un răspuns.

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