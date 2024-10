Cum a reacționat o tânără din București, după ce a mâncat ciocolată Dubai vândută de Gabriela Cristea: ”N-are nicio legătură!”

Gabriela Cristea, cunoscută vedetă de televiziune și mai nou antreprenoare în lumea culinară, a surprins recent publicul cu lansarea unui desert exclusivist – ciocolata „Dubai”. Iată ce spune o internaută despre desertul făcut de Gabriela Cristea!

Desertul, pe care îl produce în atelierul său, a fost promovat intens pe rețelele sociale, atrăgând atenția influencerilor culinari și a pasionaților de delicatese. Cu un aspect rafinat și ingrediente premium, ciocolata „Dubai” a devenit rapid un subiect de discuție pe internet, stârnind reacții diverse legate de prețul său, care este considerat de unii accesibil doar pentru cei dispuși să investească în dulciuri de lux.

Potrivit informațiilor publicate de Cristea pe conturile sale de social media, desertul de inspirație orientală combină ingrediente atent selecționate pentru a oferi o experiență unică. Inima acestui desert este kataiful de fistic, un ingredient exotic ce conferă produsului o textură unică, combinând finețea ciocolatei cu un strat crocant și o aromă distinctă de fistic. Cu toate acestea, elementele de lux vin și cu un cost considerabil – o cutie de șase inimioare, cu o greutate totală de 480 de grame, se vinde la prețul de 118 lei. Fiecare bucățică are aproximativ 80 de grame și valorează în jur de 20 de lei, ceea ce reprezintă o investiție importantă pentru un desert.

În ciuda prezentării atractive, reacțiile publicului sunt împărțite. Dacă mulți sunt încântați de aspectul rafinat și de ingredientele de calitate, alții consideră că prețul este excesiv. O internaută a criticat public produsul, susținând că „ciocolata este uscată și nu justifică prețul ridicat”. Aceasta a adăugat că, în opinia sa, ciocolata nu își merită nici măcar jumătate din prețul cerut.

„Este cea mai uscată ciocolată pe care am mâncat-o vreodată. Nu are nicio legătură, niciuna. Uscată rău! De curiozitate am intrat pe site și am căutat prețul… 120 de lei… 6 bucățele de ciocolată. Sincer, nu aș da pe toate 6 nici 30 de lei. Asta e realitatea.”, a spus o internaută în mediul online.