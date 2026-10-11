Cum arată fiica lui Aurelian Preda la 10 ani de la moartea artistului. Ana Maria Rosa a vândut apartamentul moștenit

Fiica lui Aurelian Preda este de nerecunoscut la 10 ani de la moartea regretatului artist. Ana Maria Rosa nu mai este fetița pe care publicul o știa alături de tatăl ei, ci o femeie în toată firea, care a fost nevoită să învețe să trăiască fără omul cel mai important din viața sa.

Iar dacă timpul a trecut peste ea, amintirile au rămas la fel de vii! Recent, fiica lui Aurelian Preda a povestit despre boala care l-a măcinat pe artist și despre momentele cumplite prin care a trecut.

Ana Maria Rosa a povestit că tatăl ei se confrunta cu probleme grave de sănătate, iar episoadele în care i se făcea rău puteau apărea oriunde: acasă, în mașină sau chiar în drum spre spectacole.

Cum arată fiica lui Aurelian Preda acum

Acum, la zece ani de la dispariția tatălui său, Ana Maria Rosa a spus că privește altfel tot ce s-a întâmplat. Ea a mărturisit că artistul știa cât de gravă era situația și că a încercat să o pregătească pentru ceea ce avea să urmeze. Numai că una este să auzi asemenea lucruri și alta este să înțelegi, copil fiind, că ai putea să-ți pierzi tatăl.

Plecarea lui la Viena a rămas unul dintre momentele pe care nu le poate uita. Și-a luat rămas-bun de la el convinsă că se va întoarce. Ana Maria Rosa a spus că nu și-a imaginat nicio clipă că despărțirea va de definitivă.

,,M-a pregătit pentru moartea lui, era bolnav, știa că o să moară. Deși eram mică, țin minte că tata cădea în anumite crize, în comă câte două ore, oriunde, în maşină, acasă, în drum spre spectacole. De multe ori întârzia intrarea în spectacole pentru că i se făcea rău. Lucrurile astea ușor, ușor au evoluat și eu, crescând, mi-am dat seama de ele, deci clar nu avea cum să ascundă. (…) Când a plecat la Viena, mi-am luat la revedere ca și cum s-ar întoarce. Poate starea fizică și trupul erau schimbate, dar tot nu m-am gândit că se duce atât de devreme. Acum îmi dau seama că suferea mai mult decât arăta”, a declarat Ana Maria Rosa.

A fost nevoită să vândă apartamentul

Și dacă povestea ultimelor zile ale lui Aurelian Preda este dureroasă, nici deciziile pe care Ana Maria Rosa a trebuit să le ia după moartea lui nu au fost simple. Fiica artistului a vândut apartamentul pe care l-a moștenit de la tatăl său, iar motivul este cât se poate de clar: locuința nu era casa în care crescuse și nici nu îi oferea amintirile frumoase pe care mulți și le-ar imagina.

Mai mult, apartamentul era prea mare pentru ea în condițiile în care locuia singură. Iar cei care își închipuie că s-a ales cu o avere după vânzare ar trebui să asculte ce a avut de spus chiar ea! Ana Maria Rosa susține că o bună parte din bani s-a dus direct către datoria la bancă, iar suma rămasă abia i-a ajuns pentru o altă locuință.

„S-a făcut un an de când am vândut apartamentul pe care mi l-a lăsat tata. A fost o decizie greu de luat, dar a trebuit să o iau, pentru că nu aveam amintiri atât de frumoase. Aceea nu e casa părintească, tata a stat acolo doar câteva luni până a decedat. Am luat această decizie pentru că era un apartament mare în care eu locuiam singură, totul era prea mult pentru mine. Nu am rămas cu o grămadă de bani, așa cum se spune. 67.000 de euro au fost dați doar la bancă pentru datorie și cu ce am rămas a fost fix pe fix cu care am reușit să îmi iau un apartament”, a mai mărturisit Ana Maria Rosa la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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