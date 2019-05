Cum recrutează un studio de videochat

Site-urile de profil din România abundă în oferte pentru locuri de muncă. Zilnic sute de angajatori postează anunțuri care mai de care mai tentante. Fie că vorbim despre joburi pentru entry-level sau pentru senior-level, un lucru este cert: angajatorii fac tot ceea ce le stă în putință pentru a atrage candidați: oferă mașini de serviciu, posibilitatea de a lucra remote, salarii care mai de care atractive și chiar și bonusuri substanțiale, în funcție de rezultate.

Printre sutele de anunțuri de angajare apărute zilnic pe internet cele mai populare sunt anunțurile de angajare în videochat.

Anunțurile de angajare în videochat

Dacă vorbim despre poziția de „model videochat”, ei bine, aceasta este una dintre cele mai tentante pentru tinerele bucureștene. De ce? Simplu: fetelor li se promite un salariu garantat în primele luni, care depășește cu mult salariul minim pe economie în România (ba chiar ajunge să fie 2.000$ lunar). România este, astfel, capitala mondială în ceea ce privește această industrie și pentru că tot mai multe studente fac din acest job un stil de viață.

„Dacă îți dorești să devii independentă din punct de vedere financiar, vino la studioul nostru”, „Îți oferim salariu garantat 8.000 lei în primele două luni”, „Bonusuri de până la 6.392$” și așa mai departe. Iar cei aflați în afara domeniului le judecă pe fetele care au un astfel de job. Ba chiar mai mult: fetelor li se pune o etichetă negativă și sunt arătate cu degetul în marea majoritate a cazurilor.

Chiar dacă lucrurile au început să evolueze și în România de câțiva ani încoace, la capitolul open-mind am rămas cu mult în urma europenilor. Iar când vine vorba despre domeniul videochatului, marea majoritate crede despre modelele de videochat fie că provin din medii dezbinate, că nu au o educație sau, mai rău, că „altceva nu știu să fac”.

Videochatistele, fete cu facultatea terminată?

Oricât ar părea de hilar pentru unii, un studiu recent realizat în ultimii ani de către unul dintre studiourile de videochat din București arată exact contrariul a ceea ce „crede lumea”: 4 din 10 modele de videochat sunt încă studente, în timp ce 5 dintre acestea și-au terminat deja facultatea (unele chiar și master).

„Când m-am angajat la un studio de videochat pe funcția Manager HR am crezut că o să mă plafonez, că vor veni la interviu numai fete fără studii superioare și că interviurile vor decurge… super-boring. N-am judecat niciodată pe nimeni, suntem oameni cu toții și ați fi surprinși, dar chiar și fetele care nu au studii superioare, au cei 7 ani de-acasă. După nu foarte mult timp de ținut interviuri în cadrul unui studio de videochat a venit o domnișoară care avea Doctorat în Medicină. Știu, nu crede nimeni că este posibil și veți zice că mint. Am zis „ok, once in a lifetime”. Am stat cu ea de vorbă 2 ore, pentru că eram foarte curioasă „de ce”. Apoi au urmat și altele, din diverse domenii de activitate: drept, jurnalism, medicina dentară, marketing și așa mai departe. Nu zic că toate au studii înalte, finalizate și așa mai departe, dar vezi tu, toată lumea pune semnul egal între videochat și prost. Și, din păcate, bagă în aceeași oală niște fete cu multe cărți citite la activ cu unele care mănâncă gumă când vorbesc cu tine. Și nu e corect!”, ne spune Mihaela, Manager HR la Charm Studio.

Recrutare în videochat – metode inedite

Și dacă tot vorbim despre metode inedite de recrutare în videochat, trebuie să-i menționăm, musai, pe cei de la Charm Studio. Indiferent dacă știi sau nu pe cineva care face videochat, dacă ai avut vreo secundă curiozitatea de a căuta pe internet „videochat”, un lucru este cert: cu siguranță ai văzut mașinile prin tot Bucureștiul (BMW X6 aurii și SmartForTwo).

Așadar, dacă ești în căutarea unui studio de videochat care lucrează legal și care iese, cumva, din tiparele industriei, caută cu încredere Charm Studio. Cu siguranță vei găsi o super-echipă!