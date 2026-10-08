Cum rezistă căsnicia lui Michael Douglas cu Catherine Zeta-Jones după aproape 26 de ani! Actorul dezvăluie regula pe care a învățat-o după separare

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood, iar după aproape trei decenii împreună actorul spune că relația lor se bazează pe câteva reguli aparent simple, dar esențiale. Starul în vârstă de 82 de ani a vorbit despre căsnicia cu actrița de 57 de ani, despre separarea prin care au trecut în 2013 și despre lecția care i-a ajutat să se regăsească. În noua sa carte de memorii, „One Helluva Ride”, Michael Douglas se întoarce și la începuturile spectaculoase ale poveștii lor, inclusiv la seara în care i-a spus femeii pe care abia o cunoscuse că va deveni tatăl copiilor ei.

Michael Douglas dezvăluie secretul relației cu Catherine Zeta-Jones

Potrivit PEOPLE, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au căsătorit în anul 2000, iar actorul este convins că longevitatea relației lor nu poate fi explicată printr-un singur ingredient. Umorul, comunicarea și capacitatea de a privi o situație și prin ochii partenerului au devenit, în timp, extrem de importante.

Douglas spune că există și două cuvinte pe care partenerii ar trebui să evite să le arunce unul către celălalt atunci când se ceartă: „niciodată” și „întotdeauna”. În același timp, oricât de serioasă ar deveni viața, cei doi nu trebuie să uite să se distreze împreună.

„Un bun simț al umorului nu strică, în primul rând. Și să discuți lucrurile. Să nu folosești niciodată cuvintele «niciodată» sau «întotdeauna» atunci când vă enervați unul pe celălalt.”

Actorul consideră la fel de important să încerci să înțelegi poziția celuilalt înainte de a trage concluzii.

„Și să te pui în locul celeilalte persoane înainte să emiți o judecată de valoare. Dar trebuie să vă și distrați. Când am întâlnit-o prima dată, am întrebat-o: «Îți place golful?». Mi-a spus: «Ador golful». Ei bine, m-am topit.”

Despărțirea din 2013 le-a schimbat relația

Povestea celor doi nu a fost lipsită de momente dificile. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au separat în 2013, după mai bine de un deceniu de căsnicie, însă în anul următor au revenit împreună.

Întrebat ce a învățat din perioada în care au stat despărțiți, actorul revine la același cuvânt: comunicare. Douglas spune că tendința de a evita subiectele inconfortabile poate crea probleme, pentru că întrebările dificile rămân fără răspuns tocmai atunci când ar trebui discutate.

„Comunicare, să vorbești. Este o trăsătură englezească, știu că mama mea o avea, aceea de a nu vorbi despre lucrurile care sunt inconfortabile.”

Michael Douglas își amintește că tatăl său, legendarul Kirk Douglas, avea chiar o poreclă pentru mama actorului, Diana Dill, tocmai din cauza tendinței acesteia de a spune că totul este în regulă.

„Numele de fată al mamei mele era Dill, iar tata obișnuia să-i spună «Everything’s Lovely Dill». «Cum ești?» «Bine». Cred că uneori, pentru că nu cunoști răspunsurile, nu vrei să pui întrebările. Cred că trebuie să fim capabili să discutăm anumite lucruri. Asta ne-a ajutat să ne înțelegem mai ușor.”

Cum s-a îndrăgostit Michael Douglas de Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas povestește în memoriile sale și cum a început povestea de dragoste. Actorul, care are împreună cu Catherine Zeta-Jones doi copii, Dylan, în vârstă de 26 de ani, și Carys, de 23 de ani, a fost fascinat de actriță după ce a văzut o proiecție în avanpremieră a filmului „The Mask of Zorro”, din 1998.

Câteva săptămâni mai târziu, Douglas se afla în Franța, la Festivalul Filmului American de la Deauville, pentru a-și promova pelicula „A Perfect Murder”. Catherine Zeta-Jones se afla și ea la festival, iar actorul și-a rugat publicistul să aranjeze o întâlnire la un pahar.

Prima impresie a fost suficient de puternică încât Douglas să o păstreze în memorie aproape trei decenii.

„Era inteligentă, amuzantă, lipsită de pretenții și, da, uluitor de frumoasă. Părea, de asemenea, atât de încrezătoare și sigură pe ea.”

Replica incredibilă pe care i-a spus-o chiar în seara în care s-au cunoscut

Mai târziu, Michael Douglas a ajuns la o cină alături de Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas și Melanie Griffith, care la vremea respectivă era soția actorului spaniol. Douglas spune că a fost impresionat și mai mult de siguranța și eleganța viitoarei sale soții.

Problema a apărut la sfârșitul serii. Actorul recunoaște că băuse prea mult, iar când a condus-o pe Catherine până la liftul hotelului, i-a spus direct o frază care avea să devină celebră.

„Voi fi tatăl copiilor tăi.”

Privind în urmă, Michael Douglas insistă că nu a fost vorba despre o replică ieftină de agățat și că, în acel moment, chiar credea ceea ce spusese.

„Nu era o replică ieftină de agățat. Era adevărul.”

Michael Douglas s-a temut că a stricat totul

După declarația făcută atât de repede, actorul s-a temut că și-a distrus singur șansele de a avea o relație cu Catherine Zeta-Jones. Pentru a încerca să repare situația, i-a trimis un buchet mare de flori la hotelul în care aceasta era cazată în timp ce filma „Entrapment” în Scoția.

Douglas a început apoi să o curteze treptat, iar puțin peste doi ani mai târziu cei doi deveneau soț și soție. Nunta a avut loc pe 18 noiembrie 2000, la celebrul Plaza Hotel din New York, iar printre invitați s-au numărat Goldie Hawn, Russell Crowe, Meg Ryan, Jack Nicholson și Danny DeVito.

Ce i-a spus Michael Douglas soției sale în ziua nunții

Pentru primul dans, cei doi au ales piesa lui Gladys Knight „You’re the Best Thing That Ever Happened to Me”, iar Michael Douglas a făcut trimitere la melodie și în discursul ținut în timpul nunții.

„Ești cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată și te iubesc, draga mea, din adâncul inimii.”

Aproape 26 de ani mai târziu, actorul spune că legătura dintre ei a devenit mai profundă și că, după atât de mult timp, relația nu mai poate fi explicată doar prin atracția dintre două persoane.

Michael Douglas, despre legătura pe care o are astăzi cu Catherine Zeta-Jones

După o căsnicie care a trecut prin momente extraordinare, dar și printr-o separare, Michael Douglas vorbește acum despre o legătură greu de definit. Actorul consideră că apropierea construită în timp și respectul reciproc au ajuns să cântărească mai mult decât atracția de la începutul relației.

„La un moment dat, după atâta timp, apare ceva necunoscut. Merge dincolo de faptul că ești atras de cineva în felul acesta. Este pur și simplu o legătură inexplicabilă, apropierea și… respectul reciproc.”

CITEȘTE ȘI: Dieta lui Catherine Zeta-Jones. Cum își menține silueta la 56 de ani

Soția lui Codin Maticiuc, mesaj surprinzător de ziua actorului: „Îmi toacă nervii 6 luni din 12”