De ce s-a rupt prietenia dintre Dorian Popa și Cătălin Moroșanu: „N-am să-l iert niciodată în viața mea pentru că a dat în mama”

De: David Ioan 13/01/2026 | 12:45
Invitat în cadrul unei emisiuni online, Dorian Popa a vorbit pe larg despre vechiul său conflict cu Cătălin Moroșanu, explicând că ruptura dintre ei nu a fost una întâmplătoare, ci provocată de un moment pe care artistul spune că nu îl va uita niciodată.

Declarațiile sale au fost directe, dure și fără menajamente, iar fiecare detaliu a conturat imaginea unei tensiuni acumulate în timpul unei competiții la care a participat alături de mama sa.

Artistul a rememorat momentul petrecut în cadrul competiţiei Asia Express, unde a participat alături de mama sa, care a declanșat ruptura dintre cei doi:

„Dar știi că l-am pus pe Moroșanu cu botul pe labe pentru aia, nu? N-am să-l iert niciodată în viața mea. Eu de atunci nu mai sunt prieten cu Moroșanu. Pentru că a dat în mama.”

Dorian a explicat că situația l-a afectat profund, mai ales pentru că mama sa este cea mai importantă persoană din viața lui:

„Eu nu am tată, da? Eu pe mama mea o iubesc cum iubesc în general oamenii doi părinți. Imaginează-ţi că eu o iubesc de două ori.”

În cadrul competiției, echipa lui Moroșanu ar fi avut posibilitatea de a alege handicapuri pentru adversari, iar decizia luată i-a revoltat pe Dorian. Acesta a povestit că unele echipe au fost obligate să meargă cu viteză redusă, în timp ce altele au fost trimise „în direcția greșită 6 kilometri în munte. Pe jos. Pe serpentine, pe ploaie.”

Dorian Popa şi mama sa, în cadrul competiţiei Asia Express. Foto: Captură video YouTube

Totodată, Dorian Popa a povestit public momentul în care a fost nevoit să parcurgă traseul alături de mama sa:

„Du-te cu mamișor 6 kilometri, genunchi varză… Eu cu două ghiozdane în cârcă, că cum să care femeia. Plângea. Bă, mă-ta să plângă și să vorbească cu tine într-un show la televizor. Te doare inima.”

De ce au fost Dorian Popa şi mama sa eliminaţi din competiţia Asia Express

Dorian a subliniat că, deși au pierdut proba, nici el, nici mama sa nu intenționau să renunțe. Totuși, la eliminare, reacția fraților Moroșanu l-a revoltat definitiv. La întrebarea „de ce ați dat pedeapsa cea mai grea lui Dorian și mamei lui?”, răspunsul celor doi fraţi ar fi fost: „păi noi am auzit că doamna Popa vrea acasă și ne-am gândit să o ajutăm.”

Pentru Dorian, explicația a fost inacceptabilă:

„Când tu ajuți un om de 60 de ani punându-l să urce în munte 5 km… Pentru mine ești o păsărică. Pentru că n-ai curaj să spui așa: «Dorian e un concurent mai bun decât mine și vreau să-l elimin».”

Artistul a continuat criticile și la adresa lui Liviu Vârciu, despre care a spus că a folosit „același pretext mojic și ieftin”, deși acesta nu ar fi mers atât de departe cu handicapurile impuse. Eliminarea mamei sale a fost, în opinia lui, rezultatul unor decizii nedrepte:

„Au votat-o pe maică-mea să iasă ca să ajungă ea acasă să fie odihnită. Dar pe mine m-a întrebat cineva dacă vreau să ies?”

În final, Dorian a concluzionat că ceea ce l-a deranjat cel mai mult nu a fost competiția în sine, ci lipsa de asumare:

„Dacă el avea curajul la sfârșit să zică: «Doamnă, la 60 de ani ai dumneavoastră, eu vă consider un competitor care trebuie să zboare», nu aveam nicio problemă.”

