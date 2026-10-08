Deznodământ trist în cazul femeii care a pornit protestele masive din Spania. Maria del Carmen Abascal a murit

Deznodământ trist în cazul femeii care a pornit protestele masive din Spania. Maria del Carmen Abascal a murit
Galerie Foto 8
Sursa foto: Captură YouTube RTVE Noticias/Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maria del Carmen Abascal, femeia de 87 de ani din Madrid care a devenit un simbol al luptei pentru dreptul la locuință, a murit la două săptămâni după ce a fost evacuată din apartamentul în care locuise timp de 70 de ani. Cazul său a provocat proteste de amploare în Spania și a atras atenția lumii întregi asupra problemelor cu care se confruntă chiriașii spanioli.

Cunoscută drept Maricarmen, femeia a murit miercuri, 7 octombrie, la Spitalul Gregorio Marañón din Madrid, unde fusese internată în ziua evacuării, potrivit El Pais.

Pensionara avea probleme de sănătate și mobilitate redusă. Pe 23 septembrie, aceasta a fost scoasă pe targă din locuința situată în cartierul Retiro, în timp ce sute de manifestanți încercau să împiedice evacuarea.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Evacuarea femeii a provocat proteste în Spania

Maricarmen locuia în apartamentul respectiv din 1956. Contractul de închiriere fusese semnat inițial de tatăl său, însă, după mai multe schimbări legislative și un îndelungat conflict juridic, compania care deținea imobilul a obținut evacuarea ei.

Operațiunea din 23 septembrie a avut loc după mai multe încercări anterioare de evacuare. Polițiștii au intervenit pentru îndepărtarea manifestanților adunați în fața clădirii, iar imaginile cu femeia transportată pe targă au provocat indignare.

Cazul a declanșat manifestații în Madrid și în alte orașe spaniole, în contextul în care tot mai mulți chiriași se confruntă cu prețuri uriașe și condiții din ce în ce mai dificile în ceea ce privește accesul la o locuință.

În timpul internării, Maricarmen le-a transmis mesaje de mulțumire celor care au susținut-o și i-a îndemnat să continue să își apere drepturile.

Sursa foto: Profimedia

Obținuse un acord pentru a se întoarce acasă

La câteva zile după evacuare, reprezentanții femeii au ajuns la un acord cu firma care deține imobilul pentru ca aceasta să poată reveni în apartament după externarea din spital.

Înțelegerea a fost obținută în urma negocierilor la care au participat reprezentanții săi și serviciul municipal de mediere în domeniul locuințelor. Maricarmen nu a mai apucat însă să se întoarcă acasă.

Sindicatul chiriașilor din Madrid, organizația care a sprijinit-o pe parcursul conflictului, a deplâns moartea femeii și a susținut că soluția găsită pentru situația sa a venit prea târziu.

Deși starea ei de sănătate era fragilă, nu a fost comunicată public o cauză medicală precisă a morții femeii.

Sursa foto: Profimedia

Cazul a devenit un simbol al crizei locuințelor

Moartea pensionarei a provocat noi reacții în Spania. Reprezentanții organizațiilor pentru drepturile chiriașilor au adus un omagiu femeii și au cerut continuarea mobilizărilor împotriva evacuărilor.

În centrul Madridului, manifestanții au păstrat un moment de reculegere în memoria sa, iar apoi au continuat protestele.

Cazul femeii a ajuns și în centrul dezbaterilor politice privind protecția chiriașilor vulnerabili și accesul la locuințe. Reprezentanți ai partidelor spaniole au avut reacții diferite, unii criticând dur evacuarea, iar alții cerând ca decesul să nu fie folosit în confruntările politice.

CITEȘTE ȘI:

Aflat în vacanță în Spania, Lucian Popa a rămas înmărmurit: Cât costă un kilogram de cartofi în supermarket. E de 11 ori mai scump ca în România!

Cum arată sora Gabriellei de la Insula Iubirii. Este prietenă cu Prințul Marco și Bianca Ghiurcă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Fundația Țiriac lansează cea de-a zecea ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii, cu o primă sesiune demonstrativă pe 17 octombrie 2026, la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena
Fundația Țiriac lansează cea de-a zecea ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii, cu o primă sesiune demonstrativă pe 17 octombrie 2026, la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena
Mama Valentinei, prima reacție după ce Vlad Bălţăţeanu a fost adus în România. Ce pedeapsă susține că merită presupusul criminal
Mama Valentinei, prima reacție după ce Vlad Bălţăţeanu a fost adus în România. Ce pedeapsă susține că merită presupusul criminal
Lionel Messi și-a luat adio în lacrimi de la Argentina! Gol, două pase decisive și 85.000 de oameni în picioare la ultimul său meci
Lionel Messi și-a luat adio în lacrimi de la Argentina! Gol, două pase decisive și 85.000 de oameni în picioare la ultimul său meci
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Șoferul care conducea microbuzul echipei Dinamo 2, în care Constantin Covaciu și-a pierdut viața, a murit după două luni de spitalizare
Șoferul care conducea microbuzul echipei Dinamo 2, în care Constantin Covaciu și-a pierdut viața, a murit după două luni de spitalizare
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
Gandul.ro
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon: trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie
Mediafax
Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon: trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ben Affleck, adevărul despre scena în care a apărut complet dezbrăcat în „Fata dispărută”: „Nu am purtat proteză”
Click.ro
Ben Affleck, adevărul despre scena în care a apărut complet dezbrăcat în „Fata dispărută”: „Nu am purtat proteză”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”
Digi24
Donald Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor.ro
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
Gandul.ro
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.