Deznodământ trist în cazul femeii care a pornit protestele masive din Spania. Maria del Carmen Abascal a murit

Maria del Carmen Abascal, femeia de 87 de ani din Madrid care a devenit un simbol al luptei pentru dreptul la locuință, a murit la două săptămâni după ce a fost evacuată din apartamentul în care locuise timp de 70 de ani. Cazul său a provocat proteste de amploare în Spania și a atras atenția lumii întregi asupra problemelor cu care se confruntă chiriașii spanioli.

Cunoscută drept Maricarmen, femeia a murit miercuri, 7 octombrie, la Spitalul Gregorio Marañón din Madrid, unde fusese internată în ziua evacuării, potrivit El Pais.

Pensionara avea probleme de sănătate și mobilitate redusă. Pe 23 septembrie, aceasta a fost scoasă pe targă din locuința situată în cartierul Retiro, în timp ce sute de manifestanți încercau să împiedice evacuarea.

Evacuarea femeii a provocat proteste în Spania

Maricarmen locuia în apartamentul respectiv din 1956. Contractul de închiriere fusese semnat inițial de tatăl său, însă, după mai multe schimbări legislative și un îndelungat conflict juridic, compania care deținea imobilul a obținut evacuarea ei.

Operațiunea din 23 septembrie a avut loc după mai multe încercări anterioare de evacuare. Polițiștii au intervenit pentru îndepărtarea manifestanților adunați în fața clădirii, iar imaginile cu femeia transportată pe targă au provocat indignare.

Cazul a declanșat manifestații în Madrid și în alte orașe spaniole, în contextul în care tot mai mulți chiriași se confruntă cu prețuri uriașe și condiții din ce în ce mai dificile în ceea ce privește accesul la o locuință.

În timpul internării, Maricarmen le-a transmis mesaje de mulțumire celor care au susținut-o și i-a îndemnat să continue să își apere drepturile.

Obținuse un acord pentru a se întoarce acasă

La câteva zile după evacuare, reprezentanții femeii au ajuns la un acord cu firma care deține imobilul pentru ca aceasta să poată reveni în apartament după externarea din spital.

Înțelegerea a fost obținută în urma negocierilor la care au participat reprezentanții săi și serviciul municipal de mediere în domeniul locuințelor. Maricarmen nu a mai apucat însă să se întoarcă acasă.

Sindicatul chiriașilor din Madrid, organizația care a sprijinit-o pe parcursul conflictului, a deplâns moartea femeii și a susținut că soluția găsită pentru situația sa a venit prea târziu.

Deși starea ei de sănătate era fragilă, nu a fost comunicată public o cauză medicală precisă a morții femeii.

Cazul a devenit un simbol al crizei locuințelor

Moartea pensionarei a provocat noi reacții în Spania. Reprezentanții organizațiilor pentru drepturile chiriașilor au adus un omagiu femeii și au cerut continuarea mobilizărilor împotriva evacuărilor.

În centrul Madridului, manifestanții au păstrat un moment de reculegere în memoria sa, iar apoi au continuat protestele.

Cazul femeii a ajuns și în centrul dezbaterilor politice privind protecția chiriașilor vulnerabili și accesul la locuințe. Reprezentanți ai partidelor spaniole au avut reacții diferite, unii criticând dur evacuarea, iar alții cerând ca decesul să nu fie folosit în confruntările politice.

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