Din ce face bani Raluca Dumitru, după ce a participat la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Raluca Dumitru a fost una dintre concurentele care au participat în cadrul competiției ”Bravo, ai stil! Celebrities”. A muncit aproape jumătate de an ca să câștige marele premiu, dar norocul nu i-a surâs. Iar, acum, după competiție, bruneta s-a reorientat.

Deși a ajuns până în marea finală, Raluca Dumitru nu a intrat în posesia marelui premiu ”Bravo, ai stil!”. Marea câștigătoare a concursului a fost Ruxi, cu care de altfel bruneta a legat o relație de prietenie. După competiția acerbă, Raluca Dumitru a decis să meargă într-o vacanță.

Fosta asistentă TV și-a făcut bagajele și, împreună cu iubitul ei, a plecat în Maldive: “Sunt în vacanță împreună cu iubitul meu. Am venit să ne relaxăm și am ales un loc superb. Sunt îndrăgostită de acest loc. Te încarcă cu energie pozitivă. Și aveam nevoie după o perioadă de cinci luni la “Bravo, ai stil! Celebrities”, unde am muncit foarte mult”, a mărturisit Raluca Dumitru, pentru fanatik.ro.

După zilele de relaxare, bruneta se va întoarce în țară și se va ocupa de noua ei afacere. Este vorba despre un magazin de haine online. Totodată, lunar, în conturi îi mai intră bani frumoși din campaniile de publicitare și colaborările cu diverse branduri.

“Lucrez la colecția magazinului meu online (n.r. când se întoarce). Și am campanii publicitare în desfășurare pe Instagram”, a mai dezvăluit ea.