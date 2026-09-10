Doliu în lumea culturală din România! Sorin Mărculescu a murit

Este doliu în lumea culturală din România! Sorin Mărculescu, poet, istoric literar și traducător de excepție, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

Poetul și traducătorul Sorin Mărculescu s-a stins din viață joi, 10 septembrie 2025, la vârsta de 89 de ani. Istoricul literar va rămâne în memoria românilor ca fiind una dintre personalitățile care au făcut ca Spania și cultura ei să fie mult mai cunoscute, studiate și iubite în România. Printre autorii traduși de acesta s-au numărat Miguel de Cervantes, Baltasar Gracián și Pedro Calderón de la Barca.

Poetul și traducătorul Sorin Mărculescu s-a născut în București, la 19 noiembrie 1936. A absolvit Liceul „Mihai Viteazu” și a fost licențiat al Facultății de fiziologie a Universității București. Debutul său în poezie a avut loc în anul 1966, cu poezii publicate în revista „Familia”. Traducătorul român ar fi împlinit 90 de ani pe data de 19 noiembrie.

Sorin Mărculescu s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani

Fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu, președintele Grupului de Dialog Social, a anunțat trecerea în neființă a istoricului literar Sorin Mărculescu, deplângând plecarea acestuia într-un mesaj emoționant.

„S-a stins astăzi Sorin Mărculescu. Poet, istoric literar şi traducător excepţional, unul dintre stâlpii pe care s-a construit hispanistica românească, Sorin a trăit în şi prin literatură, cu o exigenţă care nu admitea aproximaţia şi cu o libertate a spiritului pe care anii nu au împuţinat-o. Cultura română îi datorează enorm: cărţi, traduceri care au devenit ele însele opere ale limbii române şi o viaţă întreagă pusă în slujba cuvântului exact. Prin traducerile sale din Cervantes, din Baltasar Gracian şi din marii autori de limbă spaniolă, prin studiile şi ediţiile pe care le-a consacrat literaturii hispanice, Sorin Mărculescu a fost unul dintre cei care au întemeiat hispanistica românească modernă şi i-au xat standardele de rigoare. Dar astăzi îmi este greu să mă gândesc la toate acestea. Astăzi rămâne mai ales golul lăsat de omul pe care l-am avut atâţia ani aproape: inteligenţa lui neobosită, umorul, curiozitatea, intransigenţele lui, conversaţiile care puteau porni de oriunde şi ajunge foarte departe. Şi acea familiaritate construită în timp, din zile obişnuite, din cărţi, din vorbe şi tăceri, despre care înţelegem abia când dispare cât de mult făcea parte din viaţa noastră. Sorin pleacă dintre noi lăsând în urmă o operă care va rămâne. Nouă ne rămâne însă absenţa lui, atât de greu de cuprins astăzi. Odihnească-se în pace!”, a transmis Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii și președintele Grupului de Dialog Social.

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