Ea este noua iubită a lui Dan Bittman?

La 59 de ani, Dan Bittman are o energie inepuizabilă, astfel că nu trebuie să surprindă faptul că, tot timpul, este înconjurat de femei frumoase. La fel s-a întâmplat și în weekend-ul trecut, când solistul trupei Holograf a fost sorbit din priviri de o blondină, care i-a și ținut companie. Mulți dintre cei care i-au reperat la NUBA s-au întrebat, având în vedere gesturile intime care au existat între cei doi, dacă nu cumva artistul are o nouă iubită. Timpul va lămuri, însă, și acest aspect. Până atunci, CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu neobositul cântăreț și frumusețea cu care s-a întreținut până la ora închiderii.

Anul trecut, în decembrie, Dan Bittman anunța că nu mai formează cu cuplu cu Liliana Ștefan, femeia care i-a dăruit trei băieți. Tot atunci, solistul trupei Holograf preciza că nu a avut nicio relație cu Monica Odagiu, deși cei doi au fost întâlniți în mai multe ipostaze care trădau o poveste de iubire. Cert este că, în clipa de față, artistul ar fi burlac, potrivit propriilor spuse. Motiv pentru care are tot dreptul să se distreze și să socializeze cu frumusețile autohtone. Pentru că este un cântăreț cu prestanță și care se respectă, acesta preferă doar localurile de lux din Capitală.

Dan Bittman s-a relaxat în compania unei blonde

La finalul săptămânii trecute, mai exact vineri, Dan Bittman a simțit nevoia unor clipe de relaxare și a optat pentru NUBA, unul dintre cele mai selecte localuri din București. Nu a venit singur la “locul faptei”, ci însoțit de o blondină înaltă, cu forme frumoase, dar și de un cuplu. Toți patru au luat loc la bar și au început să discute și să golească paharele cu băuturi fine. În tot acest timp, tânăra nu l-a scăpat nicio clipă din ochi pe solistul trupei Holograf, care, ținem să precizăm, nu s-a simțit deloc deranjat că este “filat”. Au existat inclusiv gesturi intime între cei doi, potrivit imaginilor obținute de CANCAN.RO.

Gesturi intime între cei doi. Are artistul o nouă iubită?!

În mai multe rânduri, blondina l-a șters pe obraz pe Dan Bittman, atingându-l cu gingășie și cu foarte multă atenție. Nici artistul nu a stat „cuminte” și, când a simțit momentul, s-a apropiat cât de mult a crezut de tânăra care l-a însoțit. De la distanță, ai fi jurat că formează un cuplu de ani buni și că nimic nu le-ar putea distruge relația. Adevărul este că în local au fost apropiați, au vorbit mult unul cu celălalt și și-au zâmbit. Deci nu este exclus ca între cei doi să existe deja o poveste de iubire. Timpul va demonstra dacă este așa, însă doar ei știu ce le rezervă viitorul.

Distracția s-a încheiat aproape de miezul nopții, când artistul, tânăra domnișoară și celălalt cuplu au părăsit împreună localul, mai ales că și poliția era prezentă în față pentru a observa dacă se respectă măsurile de combatere a pandemiei.

A confirmat “divorțul” de Liliana Ștefan

Anul trecut, în decembrie, Dan Bittman a fost invitatul lui Denise Rifai într-o ediţie a emisiunii de la Kanal D. Pentru prima oară, solistul trupei Holograf a admis că nu mai are nicio legătură amoroasă cu Liliana Ștefan, femeia alături de care are trei copii.

“Liliana Ştefan nu mai este partenera mea de viaţă de patru ani cel puţin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărţim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărţirea aceasta, pentru că, fiind şi mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult şi cu care am fost şi cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna şi aici recunosc că sunt eu de vină şi acolo s-a ajuns”, a spus Dan Bittman.

Iubita oficială timp de peste 20 de ani

Timp de mai bine de două decenii, Liliana Ștefan s-a mulțumit cu statutul de iubită oficială a liderului trupei Holograf. În 2015, Dan Bittman chiar i-a oferit un inel, fără cerere, partenerei sale. La momentul respectiv, tot el a făcut lumină și a risipit zvonurile unei nunți.

“Nu m-am pus în genunchi pentru că nu este o cerere în căsătorie, ci un inel pur și simplu și să statuăm faptul că suntem de 20 și ceva de ani împreună. Mai are rost să ne căsătorim? După trei copii și 20 de ani de stat împreună? Nu știu. Ea hotărăște. Dar nici ea nu vrea, aici e problema”, mărturisea Dan Bittman.