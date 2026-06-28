Fosta asistentă TV își pregătește fiica pentru celebritatea de pe TikTok. După ce a renunțat la televiziune și a devenit mamă, și-a schimbat complet prioritățile

Sânziana Buruiană a lăsat în urmă imaginea de divă sexy și și-a dedicat viața celor două fiice. Blondina le crește cu reguli clare, le supraveghează atent activitatea din online și le învață, încă de pe acum, cum să facă față invidiei și faimei. Iar lecțiile nu sunt întâmplătoare: fiica ei a devenit deja populară pe TikTok, unde are peste 30.000 de urmăritori.

Deși ani la rând a fost una dintre cele mai nonconformiste prezențe din showbiz, Sânziana Buruiană spune că rolul de mamă a schimbat-o complet. Cele două fiice au devenit centrul universului ei, iar blondina este implicată în fiecare etapă din viața lor, de la activitățile zilnice și până la ceea ce urmăresc pe TikTok. Fosta prezentatoare TV a povestit pentru CANCAN.RO cum încearcă să le pregătească pentru lumea rețelelor sociale și de ce consideră că părinții au un rol esențial în educația copiilor.

Sânziana Buruiană: „Cred că și părinții au o oarecare vină”

De când au devenit parte din viața ei cele două fiice, Izabela, în vârstă de 10 ani, și Antonia, de 6 ani, Sânziana Buruiană și-a schimbat complet prioritățile. Blondina a vorbit de-a lungul timpului despre cât de implicată este în creșterea lor, iar fiecare decizie pe care o ia are în centru binele copiilor. Chiar dacă fetițele sunt deja pasionate de rețelele sociale și urmăresc influencerii momentului, vedeta spune că preferă să fie mereu la curent cu ceea ce le atrage atenția, pentru a le putea explica diferența dintre lumea virtuală și realitate.

Sânziana a dezvăluit pentru CANCAN.RO că în această perioadă, unul dintre cele mai urmărite subiecte din online este conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana, iar vedeta recunoaște că a urmărit și ea întreaga poveste, mai ales datorită fiicei sale, care admiră creatorii de conținut din noua generație.

Sânziana Buruiană: Mai plecăm odată la mare și când se deschide plaja aia, Nibiru, pentru că eu, mai nou, trebuie să țin trendul cu noua generație.

CANCAN.RO: Îi cunoști pe toți acum?

Sânziana Buruiană: Nu îi cunosc. Iza îi cunoaște și mi-i arată ea. Să știi că și aici sunt influenceri pe care eu nu îi cunosc.

CANCAN.RO: Te-ai uitat în ultima perioadă la ce se mai întâmplă în mass-media? Mai citești toate scandalurile?

Sânziana Buruiană: Da, mai citesc.

CANCAN.RO: Ce te-a impresionat?

Sânziana Buruiană: Nu știu, îmi plac și poveștile astea de dragoste, îmi plac și poveștile cu noile TikTokerițe, Andreea Bostănică și Iuliana.

CANCAN.RO: Ce părere ai despre ele?

Sânziana Buruiană: Ce părere să am? Sunt niște fete talentate pe care Iza le admiră foarte mult și este păcat că în noua generație există o asemenea concurență. Observ încă de la vârsta ei. În momentul în care un copil este dus de mic la diferite activități, este ciudat că, în loc să fie susținut de prieteni, la un moment dat ceilalți vor să îl copieze, vor să fie mai buni decât el. Intervine o concurență care se transformă în ceva urât, în loc să fie o competiție bună. Chiar îmi pare rău de lucrul acesta. Cred că și părinții au o oarecare vină.

CANCAN.RO: Din punctul tău de vedere, ca mamă, o mai lași acum să le urmărească?

Sânziana Buruiană: Da, nu am nimic împotrivă, pentru că ea este destul de matură și înțelege. A înțeles exact situația, pentru că uneori o văd și pe ea că pățește așa cu prietenele apropiate. Este bine să o învăț de acum că, în momentul în care va vrea să devină cunoscută, să aibă fani pe TikTok, deja are și ea 30.000 de urmăritori, trebuie să aibă în vedere și aceste lucruri. Trebuie să știe de ce să se ferească și de ce nu.

CANCAN.RO: Tu ești o fată directă. Dacă ar fi să alegi între ele, de partea cui ai fi?

Sânziana Buruiană: Sincer, cred că amândouă au dreptate din punctul lor de vedere. Nu știu cum a fost prietenia lor când erau micuțe și de aceea nu pot să țin nici cu una, nici cu cealaltă.

CANCAN.RO: Ai urmărit totuși povestea lor?

Sânziana Buruiană: Da, am urmărit-o din cauza Izabelei, pentru că ea se uită la chestiile astea. Îmi plac și mie poveștile de dragoste, mai urmărim.

CANCAN.RO: I-ai explicat cum stau lucrurile?

Sânziana Buruiană: Da, i-am explicat. Ei, de obicei, îi place să fie tot timpul cu prietenele ei și niciodată nu a fost invidioasă sau ceva de genul acesta. Însă observ că, așa cum spuneam, părinții trebuie să îi învețe că fiecare are drumul lui. Nu trebuie să îl concurezi pe celălalt sau să dovedești că ești mai bun. Fiecare are pasiunile lui și nu trebuie să faci ceea ce îi place celuilalt. Nu are niciun sens.

Sânziana Buruiană: „ Nu-mi vine să cred de situația în care se află”

Dincolo de subiectele intens dezbătute în mediul online, Sânziana Buruiană s-a arătat profund impresionată de drama prin care trece Laurette, după complicațiile de sănătate provocate de procedura de aquafilling. Vedeta a dezvăluit că a păstrat legătura cu aceasta și că i-a transmis mai multe mesaje de încurajare și susținere.

CANCAN.RO: Vreau să te mai întreb despre un subiect sensibil. Ai văzut ce a pățit Laurette?

Sânziana Buruiană: Da, sunt foarte impresionată și chiar i-am scris de câteva ori, pentru că nu-mi vine să cred de situația în care se află.

CANCAN.RO: Dar de la ce s-a ajuns așa rău?

Sânziana Buruiană: Am înțeles că a făcut o procedură de aquafilling, iar acea substanță a migrat pe picior și a fost nevoită să facă foarte multe operații. Nu înțeleg însă de ce nu reușesc să o elimine complet. Este foarte periculos, pentru că infecțiile acestea, dacă nu sunt tratate, pot duce la lucruri destul de grave.

CANCAN.RO: Ai mai vorbit cu ea?

Sânziana Buruiană: Da, am vorbit cu ea și chiar i-am spus că o să o vizitez, doar că acum am văzut că era din nou la spital.

CANCAN.RO: Tu ai apelat vreodată la intervenții estetice?

Sânziana Buruiană: Nu, nu am nicio intervenție estetică.

CANCAN.RO: Și nici nu îți dorești?

Sânziana Buruiană: Nici nu-mi doresc, pentru că sunt foarte fricoasă. Nu că aș avea ceva împotriva lor sau că nu aș face de toate, dar pur și simplu mi-e frică.

CANCAN.RO: Îți este frică, dar nu că ai avea ceva împotriva lor

Sânziana Buruiană: Nu am nimic împotriva lor, chiar am văzut rezultate foarte frumoase, însă mă sperie anestezia.

CANCAN.RO: Și riscurile..

Sânziana Buruiană: Exact. Și riscurile! Mai ales de când le am pe fetițe, să știi că mă gândesc foarte mult la sănătate, în primul rând. Trăiesc cu teama asta să fim bine.

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