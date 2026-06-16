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Fosta vedetă TV e însărcinată cu al doilea copil! „Piesa lipsă din familia noastră este, în sfârșit, pe drum”

De: Irina Maria Daniela 17/06/2026 | 00:30
Fosta vedetă TV e însărcinată cu al doilea copil! Sursa foto: Instagram @nilsaprowant
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Fosta vedetă a reality show-ului „Floribama Shore”, Nilsa Prowant, și soțul ei, Gus Gazda, vor deveni părinți pentru a doua oară. Tânăra în vârstă de 32 de ani a făcut marele anunț pe Instagram, unde a publicat un clip alături de familia sa, pe plajă, și de ecografia cu viitorul lor copil.

Nilsa Prowant este însărcinată din nou!

Fosta vedetă TV din „Floribama Shore” se pregătește să devină mămică pentru a doua oară. Aceasta a făcut anunțul pe 13 iunie pe rețelele sociale, unde fanii au fost extrem de încântați de vestea cea bună. Nilsa Prowant a publicat un clip video cu familia ei, care s-a distrat la plajă.

În imagini apare și Gray, fiul în vârstă de 5 ani al cuplului, care se pregătește să devină frate mai mare. Într-una dintre secvențe, Nilsa scoate o ecografie dintr-un coș de picnic și i-o arată lui Gray. Micuțul o privește cu atenție și o sărută.

„Baby #2” („Bebelușul nr. 2”), este mesajul pe care viitorii părinți l-au scris în nisip.

Apoi Nilsa Prowant scrie același mesaj pe o oglindă pe care pune poza cu ecografia, o pereche de pantofiori albi pentru bebeluși, un ursuleț de pluș și un body inscripționat cu mesajul „Hello baby” („Bună, bebe”).

„Binecuvântați peste măsură”, a scris ea în dreptul videoclipului, alături de un emoji cu inimă roșie.

A doua sarcină s-a lăsat așteptată

Fosta concurentă din Floribama Shore a publicat mai multe clipuri video legate de a doua ei sarcină. În ele, Nilsa Prowant le arată urmăritorilor săi clipele grele prin care a trecut înainte de a afla vestea cea bună.

Într-o postare cu fotografii de la ședința foto realizată pe plajă, Nilsa a scris:

„După toată așteptarea, toate speranțele și toate rugăciunile… piesa lipsă din familia noastră este, în sfârșit, pe drum.”

Multe teste negative până la vestea cea mare

 

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Se pare că Nilsa Prowant, și soțul ei, Gus Gazda, au încercat de mai multe ori să conceapă al doilea copil. Fosta vedetă TV a publicat un clip video în care prezintă toate testele de sarcină pe care le-a făcut de-a lungul timpului și care au fost negative.

În imagini, Nilsa arată rezultatele către cameră și își exprimă dezamăgirea prin suspine, grimase sau expresii triste.

„Ne dorim să ne completăm familia cu încă un copil… Așa că merită să încercăm”, este unul din mesajele pe care Nilsa le-a scris pe colajul video.

La finalul montajului, după ce se termină șirul de teste negative, apare clipul în care își anunță a doua sarcină.

„Ține capul sus, draga mea”, a scris ea în descrierea postării.

Nilsa Prowant și Gus Gazda nu vor divulga data nașterii

Cei doi au spus pe Instagram că nu vor să mărturisească nici cât de avansată este sarcina, dar nici când se va naște al doilea copil. Motivul este greutatea pe care Prowant a avut-o la prima sarcină și faptul că oamenii din mediul online au făcut-o să se simtă prost din această cauză.

„Nu cred că vom împărtăși data nașterii sau cât de avansată este sarcina mea pe internet sau cu persoane din afara cercului nostru apropiat, pentru că în timpul sarcinii cu Gray m-am îngrășat foarte mult, iar oamenii m-au făcut să mă simt foarte, foarte rău din cauza acestui lucru.”

Nilsa Prowant, diagnosticată cu Polihidramnios

Potrivit fostei vedete, la prima sarcină medicii au descoperit că are Polihidramnios, o afecțiune caracterizată prin acumularea unei cantități mai mari de lichid amniotic în jurul fătului.

„Am ajuns să mă îngraș aproximativ 36 de kilograme și eram extrem de complexată. Cred că faptul că nu voi împărtăși aceste detalii mă va ajuta”, a mărturisit ea.

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