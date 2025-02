Fostul manechin al lui Cătălin Botezatu, pus la zid! Și-a abandonat mama: ”Poți dormi și mânca?” Reacția uluitoare a fiului stabilit în Asia

În anii 2000, Daniel Ciobbanu era un răsfățat al podiumurilor și revistelor de modă. Cu un corp de invidiat, tânărul a intrat repede în grațiile lui Cătălin Botezatu, care avea o slăbiciune pentru el. Anii au trecut, iar Daniel a mai avut doar apariții ocazionale în peisajul modei și a plecat în Asia. În timp ce el se bucură de viață, apropiații îl învinuiesc că și-a abandonat mama, care nu mai are niciun sprijin în țară. În replică, Daniel Ciobbanu spune că mama sa biologică nu îl merită. CANCAN.RO are toate detaliile despre tensiunile din familia fostului manechin.

Daniel Ciobbanu a fost o adevărată revelație pentru lumea modei în anii 2000. O prezență constantă pe podiumurile prezentărilor de modă, a apărut deseori în reviste celebre din țară și străinătate. Patru ani consecutiv a fost desemnat cel mai bun model român. Cariera pe plaiurile mioritice s-a clătinat din temelii după un scandal monden. S-a vehiculat atunci că tânărul din Botoșani ar fi avut o relație amoroasă cu Cătălin Botezatu. Într-o înregistrare audio, creatorul de modă îi făcea acestuia declarații de dragoste. Daniel a infirmat idila cu designerul, dar nimic nu a mai fost ca înainte.

După un timp, a decis să plece în Asia, pentru a se regăsi pe sine și a se împlini spiritual. Aici a deprins tainele meditației și a obținut un atestat de ucenic la templul Shaolin. A revenit în țară după mulți ani, iar în toamna trecută și-a încercat șansa în politică. A candidat ca independent pentru un loc în Parlament, ca deputat de Botoșani. Nu a reușit să strângă, însă, suficiente voturi.

Dezamăgit de acest eșec politic, fostul model, care acum are 44 de ani, s-a întors în Asia. Daniel profită de libertate și se bucură de fiecare zi petrecută în Asia. Imaginile pe care le postează pe o rețea socială vorbesc de la sine.

”Îi este greu, suferă după el”

În timp ce el trăiește din plin această experiență, apropiații nu văd deloc cu ochi buni plecarea lui în Asia. Fostul model este învinuit de aceștia că și-a lăsat singură mama, la Botoșani, fără să se uite în urmă. Bătrâna nu mai are niciun sprijin în țară. Soțul i-a murit, iar Daniel este singurul ei copil.

Când a aflat că fiul său vrea să plece din nou din țară, femeia a fost foarte dezamăgită și ar fi încercat să-și convingă fiul să rămână acasă. Mama acestuia nu ar fi încurajat inițiativa lui Daniel de a candida pentru un loc în Camera Deputaților, dar acesta i-ar fi ignorat sfaturile. Relațiile dintre el și mama lui s-ar fi deteriorat și mai mult după candidatura fostului manechin.

”Ea nu mai are pe nimeni, are o singură nepoată, mai în vârstă, care stă la țară și se întâlnesc rar. Nu știu ce pensie o avea. S-a certat cu ea și a plecat în Singapore. El a vrut să candideze și la primăria din Botoșani. Îmi pare rău pentru ce a făcut el, că trăia bine și aici. Nu știu de ce o fi plecat și a lăsat-o pe ea singură. Tatăl lui a murit acum câțiva ani. Mama lui are în jur de 70 și ceva de ani. Nu are niciun sprijin, are o grădină foarte mare, nu știu cine o să-i lucreze grădina. Îi este greu, suferă după el. Nu au vorbit nici măcar o dată de când a plecat. Păcat că Daniel a lăsat-o așa!”, a spus, pentru CANCAN.RO, o apropiată a familiei.

”Te gândești măcar un minut la mama ta?”

A trecut aproximativ o lună și jumătate de când Daniel Ciobbanu nu și-ar mai fi căutat mama. Apropiații sunt cu atât mai indignați de situație cu cât fostul model le-ar datora multe părinților săi.

”Au o casă, hectare de pământ și două apartamente, unul în care stătea el și unul în care stă ea. El tot ce are la Botoșani are datorită mamei și tatălui său. A avut și o sală de sport în Botoșani, avea clienți, nu știu de ce s-o fi lăsat de sala aia”, a mai spus sursa noastră.

Cunoscuții i-au reproșat lui Daniel și pe rețelele sociale că și-a lăsat mama singură la bătrânețe.

”Văd că ești foarte fericit. Te gândești măcar un minut la mama ta? Datorită ei ești acolo, cât a luptat pentru tine…Are și ea durerea ei. Câțiva ani ai lăsat-o singură, cu inima frântă. Nu ne dăm seama ce valoare au părinții până nu-i pierdem. Poți dormi și mânca știind că mama nu are pe nimeni?”, este comentariul unei femei, care pare că știe foarte bine situația. CITEȘTE ȘI: A fost model internațional de succes, dar viața i s-a schimbat. De la lux a ajuns la un trai modest. ”Am trăit cu bani sub salariul mediu pe economie”

”Întrebați-o pe ea de ce am plecat!”

Replica fostului model la aceste reproșuri a fost una extrem de acidă. Daniel Ciobbanu și-a taxat foarte dur mama, deși discuția era una publică.

”Cu tot respectul, vă rog să nu-mi mai cereți să fac sacrificii pentru alții! Mi-am sacrificat 7 ani din viață pentru oameni. Oamenii din Botoșani nu mă merită, începând cu mama mea biologică. Am plecat fără bani. I-am lăsat totul. Puteți să mă lăsați în pace ca să-mi păstrez pacea, iubirea și bucuria de a trăi?”, a fost răspunsul tranșant al fostului model.

CITEȘTE ȘI: Daniel Ciobbanu, ucenicul de la Românii au Talent, a plecat din țară în urma unui scandal demascat de CANCAN.RO. Ce legătură are Cătălin Botezatu

Rândurile sale arată că nu a reușit să treacă peste insuccesul de la alegerile parlamentare.

”Acolo doar am fost judecat și condamnat de majoritatea celor din societate. Aici nu mă judecă nimeni. Aici sunt doar apreciat și ajutat. (…) Întrebați-o pe ea de ce am plecat! M-am săturat de oamenii frustrați și plini de invidie de acolo. Am luptat suficient pentru un popor duplicitar și ipocrit. Vreau să trăiesc restul vieții mele printre oameni cu sufletul cât mai apropiat de al meu”, a mai scris bărbatul.

CANCAN.RO a încercat să-l contacteze pe fostul model pentru a-și spune punctul de vedere legat de reproșurile pe care i le fac apropiații, dar, până la publicarea materialului, acesta nu a răspuns la mesajele noastre.

