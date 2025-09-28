Iubirea lor n-a rezistat! Babs e din nou singură, după 8 luni de relaţie: “Nu vreau să pierd timpul”

Claudia Iosif, alias Babs, pare să nu aibă deloc noroc în dragoste. S-a despărțit mai întâi de Dorian Popa, după o relație de 11 ani, când deja băteau clopotele de nuntă. Nu a fost însă să fie! Iar acum e din nou singură! Asta pentru că și idila cu ultimul său iubit a eșuat recent, ce-i drept, după doar opt luni de la debut. Iar motivul pentru care blondina a luat această decizie, pe care-l puteți afla doar de pe site-ul CANCAN.RO, este unul neașteptat.

Babs e din nou singură după ce s-a despărțit de ultimul iubit, al cărui nume l-a păstrat secret chiar și-n timpul idilei. La începutul lunii aprilie, blondina posta prima și de altfel singura fotografie cu partenerul său de după Dorian Popa, însoțită de o piesă de dragoste, intitulată „Iubirea mea”.

Mai mult, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, aceasta mărturisea, recent, că este fericită în compania iubitului său, care nu e o persoană publică. Dar tot ea ne spunea că exclude varianta unei căsătorii:

Sunt foarte bine, pot spune că simt că sunt fericită. Nu e cunoscut. Nu mai vreau persoane publice. Niciodată nu mi-am dorit asta și chiar a fost o presiune pentru mine acest lucru. Poți fi fericită cu un om, fără să te căsătorești. Nu am în jurul meu niciun exemplu bun care să mă convingă de faptul că o căsătorie aduce un plus într-o relație. Nu cunosc cupluri mai fericite sau care sunt mai bine pentru că s-au căsătorit.

Babs, despre motivul despărțirii de iubitul său

Supriză însă! Babs s-a decis să pună punct relației, iar motivul, unul neașteptat, îl dezvăluie de asemenea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Era o diferență de vârstă între noi. Iar în momente mai grele, acest lucru se simte. Eu nu mai am răbdarea necesară. Am inteligența emoțională necesară încât să văd că nu există viitor. Și nu vreau să pierd timpul, ne-a mărturisit aceasta.

„Nu mă bazez pe mirajul relației la început”

Claudia Iosif a ținut și să precizeze că nu se lasă orbită de mirajul de început al unei idile, atunci când totul pare fără cusur:

Nu mă bazez pe mirajul relației la început. Când totul e lapte și miere. Dacă la 30 de ani mai treceam peste red flaguri, acum este exclus, pentru că știu unde duc și cum se termină!

Babs a avut o relație de 11 ani cu Dorian Popa, care era mai mic decât ea cu aproximativ șapte ani. În prezent, vloggerul și-a refăcut viața alături de Andreea, o tânără studentă de la Medicină, cu care, de altfel, s-a și logodit. Iar între acesta și actuala sa iubită este de asemenea o diferență mare de vârstă. Mai precis, artistul este cu 10 ani mai mare decât partenera sa.

