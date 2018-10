Jocuri educative pentru copii

Copilul tău e pasionat de jocuri educative sau îți dorești să-i cumperi un Lego, puzzle pe care sa-l descoperiți împreună în timpul liber? Dacă răspunsul este da, atunci te invităm să descoperi cele mai captivantejucării educative ale momentului precum și noi modalități de a-ți surprinde și implica copilul în activități cât mai captivante.

Din categoria jucăriilor educative dorim să ne oprim asupra câtorva precum:

Lego, faimoasele seturi daneze care stimulează inteligența și imaginația copilului tău, tradiționalele;

Puzzel-uri care reunesc de fiecare dată toți membri familiei pentru a descoperi pas cu pas imaginea;

Kendama, ultima gaselniță în materie de jocuri educative, fiind un bun stimulator al motricității copilului.

Lego

PovesteaLego a început într-o tâmplărie daneză din pasiunea unui tâmplar de a crea din obiecte ieftine din lemn. Numele inițial a avut la bază motto-ul danez Leg Godt, care înseamnă „joacă bine!”, care s-a transformat ulterior în Lego (în latină însemnând “a pune împreună”).

Lego îți pune la dispoziție diferite variante de jocuri educative: tradiționalele jocuri de construcție, care a consacrat brandul și jocurile pe calculator varianta PS4, Xbox și Nintendo switch. La categoria jocuri de construcție și-am pregătit jocurile noastre Lego favorite după cum urmează:

Lego City: Amplasamentul de explorare din junglă este potrivit pentru copii cărora le plac aventurile și misterele. Setul conține 7 mini figurine Lego, plus alte elemente pentru a reconstitui jugla și a porni în noi aventuri.

Lego Ninjango: Templul armei supreme poate fi cadoul perfect pentru micuții pasionați de eroii ninja care vor porni în căutarea Templului Armei Supreme și vor trăi aventuri surpriză.

Lego Technic: Explorator oceanic pentru micii iubitori de mare Lego a pregătit noi aventuri cu nave colorate, submarine și elicoptere.

Lego Technic: Vehicul de pompieri pentru cei care doresc să salveze și să intervină în situații urgente.

Jocurile de construcție Lego sunt foarte colorate și captivante, solicitând pe tot parcursul jocului micuțului tău atenție, concentrare și imaginație pentru a ieși învingător în toate situațiile.

În materie de jocuri pe calculator Lego are numeroase jocuri pe sisteme diferite, urmând ca luna aceasta, pe data de 19 să fie lansat Lego DC Super Villains în varianta PS$, Xbox și Nintendo Switch. Noua aventură Lego îți oferă posibilitatea pentru prima data de a juca în calitate de ticălos, provocând dezastre într-o poveste plină de acțiune, scrisă în colaborare cu DC Comics. Împreună cu celebri super-răufăcători: Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, Deathstroke, Killer Frost, Sinestro și nenumărați alții din Liga Injustice, vei avea parte de o aventură epică pentru a te asigura că răul lor rămâne nemărginit. Te așteaptă o nouă poveste, în care Liga de justiție a dispărut lăsând protecția Pământului omologilor lor dintr-un univers paralel, „Sindicatul de Justiție”, un grup nou, ciudat de super-eroi cu intenții neclare.

Puzzle-uri

Puzzle-urile sunt un mijloc excelent de a te relaxa după o săptămână încărcată și totodată de a petrece timp cu familia și prietenii. În același timp, rezolvarea de puzzle-uri își dezvoltă imaginația, creativitatea și memoria.

În materie de puzzle-uri îți propunem câteva modele de la Wargaming cu faimoasa serie de jocuri Free-To-Play World of Tanks și World of Warships. Seria de puzzle-uri World of Thanks cuprinde 3 variante după cum urmează:

Puzzle World of Tanks Roll Out – East vs. West

Puzzle World of Tanks Roll Out – On the Prowl

Puzzle World of Tanks Roll Out – Watch Your Back

Puzzle-urile conțin 1000 de piese special create pentru fanii World of Tanks având în prim plan un tanc legendar german. Puzzle-ul include un poster, un spațiu de garaj, 500 bănuți de aur pentru a-i folosi în joc și un cod de invitație care deblochează T-127.

A doua variantă World of Warships vine tot în 3 variante:

Puzzle World of Warships Action Stations – Ready to Fight

Puzzle World of Warships Action Stations – German Battleships

Puzzle World of Warships Action Stations – Pan-Asian Destroyers

Colecția de puzzle World of Warships prezintă o grafică uimitoare de la MMORPG-ul iconic creat de Wargaming. Fii gata de luptă, alege-ți nava de război și pregătește-te de luptă împotriva inamicului.



Kendama

Kendama este un joc de luat în seama pentru timpul liber al copilului tău, pentru că vor pune la lucru îndemânarea și imaginația lui, fiind disponibile numeroase trucuri pe care le poate încerca.

Joc apărut în secolele XVII – XVIII, a cărui denumire înseamnă “cupă și bilă” este considerat a fi un joc de atenție și coordonare ochi-mână, precum și dezvoltare a reflexelor. Kendama este o jucărie foarte simplă compusă dintr-un mâner și o bilă de lemn, legate printr-un fir. Deși pare un joc ușor la început, în realitate este destul de complex, existând trucuri cu adevărat dificile. Există și o recomandare în ceea ce privește postura în momentul în care joci Kendama: se stă cu genunchi ușor îndoiți și picioarele depărtate la lățimea umerilor, cu piciorul drept sau stâng în față, în funcție de cum te simți mai bine.

Dacă ești curios cum funcționează propune-i micuțului tău această idee după care să încercați trucuri diferite.

Jucăriile educative sunt foarte utile pentru dezvoltarea și antrenarea anumitor abilități, însă sunt și o bună modalitate de a petrece timp împreună cu cei dragi. Așadar, dacă vrei să spargi monotonia sau pur și simplu să faci un cadou te așteptăm pe altex.ro la categoria Jucării să descoperi ofertele noastre pentru gama Lego, puzzle-uri și Kendama!