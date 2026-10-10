Marian Olteanu îi calcă pe urme lui Mihai Trăistariu și intră, fără emoții, în clubul bărbaților cu iubite generate de inteligența artificială. Actorul a confirmat pentru CANCAN.RO că este iubitul Lolitei Cercel și că, la început, nici măcar nu și-a dat seama că „bunăciunea” era făcută cu AI.

Marian Olteanu nu s-a ferit deloc când a povestit despre prima impresie pe care i-a lăsat-o Lolita Cercel. Actorul a mărturisit că imaginea artistei l-a păcălit complet și că, pentru câteva momente, a crezut că are în față o femeie reală. Mai mult, dacă tot a fost să fie „țeapa”, măcar a fost una pe gustul lui.

Marian Olteanu îi calcă pe urme lui Mihai Trăistariu

Actorul din Clanul consideră că, în viitorul apropiat, tot mai mulți bărbați s-ar putea trezi îndrăgostiți de femei create cu ajutorul inteligenței artificiale, dar că nu este tocmai sănătos.

„Sincer, fizic, Lolita Cercel este top. Prima dată mi-am luat țeapă. Nu am crezut că nu este reală. Am crezut că fata era pe bune și multă lume crede și astăzi că Lolita există.

Cred că oamenii s-ar putea îndrăgosti, în viitor, de un personaj făcut cu AI. Dar cred că este mai bine să te îndrăgostești de Britney Spears, de imaginea ei, decât să te îndrăgostești de Lolita Cercel, care nu există. E dezamăgitor. E ca atunci când ești copil și afli că nu există Moș Crăciun”, a spus Marian pentru CANCAN.RO.

Actorul s-a „combinat” cu Lolita Cercel

După ce a trecut peste marea revelație, aceea că Lolita Cercel nu poate apărea la ușa lui cu o cafea, Marian Olteanu a decis să intre și mai adânc în poveste. Actorul a anunțat că va interpreta rolul iubitului artistei într-o miniserie filmată vertical, o premieră în România.

Așadar, relația imposibilă nu rămâne doar la nivel de glumă. Marian va deveni Rică, iubitul Lolitei Cercel, iar povestea promite să ducă relația dintre om și personajul creat cu AI într-o zonă cel puțin neobișnuită.

„O să joc într-o miniserie, cred că prima din România filmată vertical, și voi fi iubitul Lolitei Cercel. E foarte interesant să fiu iubitul Lolitei Cercel, e ca și când aș fi singur. Prietenul meu, Tom, a inventat-o pe Lolita Cercel și tot el a venit cu ideea să fiu iubitul ei și să joc în această miniserie. El a vrut să facă ceva unic în România. Personajul meu se numește Rică și are gaură în ureche. Eu n-am și nici nu am de gând să-mi fac, dar uite că acum se poate cu ajutorul inteligenței artificiale”, a spus Marian.

Și uite așa, Marian Olteanu are parte de o relație în care iubita este „top”, dar nu poate fi întâlnită pe stradă, nu poate fi sunată și nici nu poate să-i reproșeze că a întârziat la întâlnire. Avantajul? Certurile pot fi rezolvate, probabil, cu un update.

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