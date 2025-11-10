Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte francez

De: Irina Rasoveanu 10/11/2025 | 22:12
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte francez
Nicolas Sarkozy/ Sursa foto: Profimedia

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare înainte de termen. Politicianul a petrecut doar trei săptămâni în spatele gratiilor dintr-o pedeapsă de cinci ani. În vârstă de 70 de ani, fostul lider al Franței a fost acuzat pentru conspirație în încercarea de a obține finanțare ilegală pentru campania sa electorală din partea fostului lider libian, Moammar Gaddafi.

Luni, 10 noiembrie 2025, în cadrul unei audieri, Curtea de Apel din Paris a examinat cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy, iar decizia a fost în favoarea fostului președinte francez. Instanța a hotărât să îl lase în libertate.

Ce a declarat Nicolas Sarkozy după eliberare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat la închisoarea La Santé în data de 21 octombrie 2025, fiind condamnat la o pedeapsă de 5 ani de închisoare. După doar 20 de zile, instanța i-a aprobat cererea de eliberare.

În jurul orei locale 15:00 (17:00, ora României), mașina fostului lider al Franței a fost surprinsă părăsind închisoarea La Santé din Paris. Nicolas Sarkozy a plecat acasă la mai puțin de o oră și jumătate de la aprobarea cererii.

Nicolas Sarkozy nu scapă complet de problemele cu legea. Fostul președinte va fi supus unei supravegheri judiciare stricte. De asemenea, el nu are voie să părăsească Franța. În cadrul unei dezbateri la care a participat prin videoconferință, politicianul a făcut o serie de declarații despre situația sa.

„Este greu, foarte greu, cu siguranţă pentru orice deţinut, aş spune chiar istovitor. Vreau să aduc un omagiu personalului din penitenciar care a fost de o umanitate excepţională şi care a făcut acest coşmar, pentru că este un coşmar, suportabil. Mă bat pentru ca să triumfe adevărul”, a declarat Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy a avut parte de tratament preferențial în spatele gratiilor. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a precizat la radio Europe 1 că doi polițiști din cadrul serviciului de securitate care protejează foștii președinți, au stat pe toată durata detenției politicianului în celule vecine.

„Fostul președinte al Republicii are dreptul la protecție datorită statutului său. Exista, în mod evident, o amenințare la adresa sa, iar această protecție este menținută pe durata detenției”, a declarat Nuñez, după încarcerarea fostului președinte.

