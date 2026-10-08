Prognoza meteo azi, 8 octombrie 2026. 28 de grade în octombrie, apoi vin ploile și furtunile! ANM anunță o schimbare a vremii în mai multe regiuni ale României

România are parte joi, 8 octombrie 2026, de o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 28 de grade în sudul și vestul țării. Soarele va domina în cea mai mare parte a zilei, însă situația începe să se schimbe din orele serii în vest, nord și parțial în centru, unde apar averse și chiar descărcări electrice. Bucureștiul se bucură de aproximativ 27 de grade, în timp ce pe litoral temperaturile rămân considerabil mai scăzute, în jurul valorii de 19 grade.

Vremea în România

Potrivit ANM, vremea va fi predominant frumoasă în România, iar temperaturile din timpul zilei vor continua să fie cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, astfel că în numeroase regiuni vom avea mai degrabă senzația unei zile târzii de vară decât a uneia de octombrie.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade, pe alocuri, în sudul și vestul țării. Noaptea, diferențele termice vor deveni însă importante, minimele urmând să coboare până la numai 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în Dealurile de Vest se vor menține în jurul valorii de 17 grade.

Schimbarea vremii începe din orele serii, când norii se înmulțesc în vestul, nordul și parțial în centrul României. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul și nord-vestul Transilvaniei vor apărea pe arii restrânse averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 3–5 l/mp, iar cu totul izolat pot ajunge la 10–15 l/mp. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul României va fi printre cele mai calde regiuni ale zilei, cu valori care pot ajunge local la aproximativ 28 de grade. În Banat și Crișana, vântul va avea ușoare intensificări în timpul zilei, cu rafale în general de 40–45 km/h.

După o zi predominant frumoasă, tabloul meteorologic se schimbă seara și în timpul nopții. Norii se vor înmulți în Banat, Crișana și Maramureș, iar pe arii restrânse sunt prognozate averse și descărcări electrice. În Dealurile de Vest, minimele nocturne pot rămâne neobișnuit de ridicate pentru octombrie, ajungând până la aproximativ 17 grade.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării se numără printre regiunile avantajate de vreme în prima parte a intervalului. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor urca local până în jurul valorii de 28 de grade, mult peste ceea ce ar fi normal pentru această perioadă din an.

Muntenia va avea astfel o după-amiază foarte caldă pentru începutul lunii octombrie. Spre deosebire de vest și nord, unde instabilitatea începe să crească seara, sudul va rămâne în mare parte ferit de averse pe parcursul acestui interval.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea o zi predominant frumoasă și foarte caldă pentru data din calendar, iar temperaturile se vor apropia în unele zone de 27–28 de grade. Diferența dintre dimineață și orele după-amiezii va fi importantă, astfel că cei care pleacă devreme de acasă vor resimți o vreme considerabil mai răcoroasă decât la mijlocul zilei.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor fi și ele ridicate pentru această perioadă, iar vremea se va menține în general frumoasă. Vântul poate avea însă intensificări locale, rafalele atingând în general 40–45 km/h.

Temperaturile pot urca până spre 25–26 de grade, ceea ce înseamnă o după-amiază foarte caldă pentru începutul lunii octombrie. Noaptea și dimineața vor fi considerabil mai răcoroase, cu valori care pot coborî spre 10–12 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, ziua începe și continuă în general cu vreme frumoasă, însă din orele serii norii se vor înmulți în special în vestul și nord-vestul regiunii. Aici vor apărea pe arii restrânse averse, iar izolat acestea pot fi însoțite de descărcări electrice.

La munte, vântul devine elementul meteorologic cel mai important. Pe creste sunt prognozate rafale de 60–70 km/h, astfel că turiștii care plănuiesc trasee montane trebuie să țină cont de intensificările vântului.

Tot în această parte a țării vor fi înregistrate unele dintre cele mai mici temperaturi nocturne. În depresiunile Carpaților Orientali, mercurul din termometre poate coborî până la numai 2 grade.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Litoralul va face notă discordantă față de sudul și vestul țării. În timp ce în alte regiuni temperaturile se apropie de 28 de grade, la malul mării maxima va fi de aproximativ 19 grade. Vântul va avea unele intensificări pe litoral, cu rafale de aproximativ 40–45 km/h.

Vremea în București

Capitala va avea parte de una dintre acele zile de octombrie în care toamna pare că a fost pusă pe pauză. Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă după-amiaza decât în mod normal pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil în primele ore ale intervalului, apoi va deveni mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, în timp ce minima nopții va coborî la 11–12 grade și va fi ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca va fi o zi foarte plăcută și caldă pentru luna octombrie, cu temperaturi care vor urca până spre 24–25 de grade. Noaptea și dimineața vor fi însă răcoroase, cu valori de aproximativ 7–9 grade, iar spre seară crește posibilitatea apariției norilor și a averselor în nord-vestul Transilvaniei.

Timișoara se numără printre cele mai calde orașe ale zilei, cu o maximă care poate ajunge la aproximativ 27–28 de grade și o minimă de 12–14 grade. Ziua va fi în mare parte frumoasă, însă spre seară și în cursul nopții Banatul intră în zona în care sunt prognozate înnorări, averse și izolat descărcări electrice.

La Iași, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25–26 de grade, iar minima va coborî spre 10–12 grade. Vremea va fi caldă pentru această perioadă, însă vântul poate avea unele intensificări în Moldova, cu rafale de aproximativ 40–45 km/h.

La Craiova sunt așteptate aproximativ 26–27 de grade în timpul zilei și în jur de 10–12 grade noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vremea va rămâne frumoasă pe parcursul zilei.

Constanța va fi cel mai răcoros dintre marile orașe analizate, cu aproximativ 19 grade în timpul zilei și 15–16 grade noaptea. La malul mării, vântul poate avea intensificări, cu viteze la rafală de aproximativ 40–45 km/h.

Brașovul va ajunge la aproximativ 23–24 de grade în timpul zilei, însă minima va coborî spre 5–7 grade. Amplitudinea termică va fi astfel importantă, iar dimineața va fi nevoie de haine mai groase, chiar dacă după-amiaza temperaturile devin deosebit de plăcute.

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