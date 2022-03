Războiul din Ucraina face încă o victimă. Katya, gimnastă în vârstă de 11 ani, a murit în urma unui bombardament în Mariupol

Durere fără margini în Ucraina, de la izbucnirea conflictului armat. Războiul face încă o victimă. Katya Dyachenko, o gimnastă în vârstă de 11 ani din Ucraina, a murit în urma unui bombardament în Mariupol.

Conflictul armat de pe teritoriul ucrainean a făcut încă o victimă. O fetiță în vârstă de 11 ani a decedat în urma unui bombardament în Mariupol. Micuța era gimnastă medaliată.

Katya Dyachenko se afla în casa din Mariupol, când atacul din partea forțelor ruse a avut loc. Clădirea respectivă a fost lovită de o rachetă rusească. Din păcate, gimnasta ucraineană în vârstă de 11 ani nu a mai avut nicio șansă. Anunțul trist a fost făcut chiar de antrenoarea ei, Anastasia Meshchanenkov, pe rețelele de socializare: „Ar fi trebuit să cucerească lumea, dar a murit îngropată în moloz. Ar fi trebuit să cucerească scena și să ofere zâmbete lumii. Pentru ce sunt de vină copiii?”.

De asemenea, și Anna Purtova, parlamentar ucrainean, a transmis un mesaj pe Twitter, după moartea fetiței de 11 ani: ”Aceasta este gimnasta noastră Katya Dyachenko. Avea 11 ani. A murit sub dărâmăturile casei ei din Mariupol, când un obuz rus a lovit-o. Ar fi putut avea un viitor strălucit în faţa ei ca tânără campioană ucraineană. Dar într-o secundă a plecat. Închideţi cerul… vă rog @NATO!”.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she’s just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022