S-a aflat abia acum din ce a făcut bani Anamaria Prodan în SUA: “Am dezinfectat la aparatele alea”. Unii au acuzat-o că ar fi trăit pe banii mamei sale

Anamaria Prodan și-a deschis astăzi sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre cum a reușit să facă, de fapt, bani în SUA. Unii oameni au acuzat-o că ar fi trăit pe banii mamei sale, regretata cântăreață Ionela Prodan, dar, realitatea este complet diferită. Dezvăluirile vin în contextul în care scandalul “divortul Reghe-Prodanca” pare că “se stinge”.

Anamaria Prodan, despre prima afacere din SUA

În vârstă de 48 de ani, Anamaria Prodan este una dintre cele mai bogate vedete de la noi și, recunoaște ea, la vremea în care a intrat în lumea afacerilor a cam “bifat” câteva eșecuri. Dar, perseverentă cum o știm, diva a precizat că nu s-a dat bătută.

“Eu am încercat foarte multe afaceri. Pe vremea aia mi se părea că pot să merg cu avionul pe stradă. Şi mi se părea că tot ce fac eu este bine. Până m-am lovit de câteva ori, am avut cucuie în frunte. Prima afacere profitabilă am avut-o la 23 de ani. Atunci am început să câştig bani. Dar munceam ca dracii ăia mari”, a declarat impresara pentru spynews.ro.

Nu rata: Anamaria Prodan pare să fi uitat complet de divorț. Apariția impresarei care a atras atenția | FOTO

Fiica regretatei Ionela Prodan s-a numărat printre puținii români care au reușit să părăsească țara înainte de Revoluția din 1989.

“Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceauşescu. Eram şi la 17-18 ani. Când a venit Revoluţia, eu deja plecam dinainte. Tot business-ul, începuturile mele au fost în America. Acolo am învăţat business, dar singură, eu am început singură. Am zis că nu lucrez pentru nimeni.

Tatăl meu mi-a zis de mică: dacă sunt deşteaptă, alţii trebuie să mă urmeze pe mine. Am început cu un business funny. Am cumpărat maşinuţe din alea de băgai 20 de cenţi şi cădeau bomboane. Luam o pungă de bomboane, gândeşte-te câte bomboane sunt într-o pungă de M&M. Dădeam pe ea cam 2 dolari. Pentru 25 de cenţi, picau 5 bombonele. Dacă nu am dezinfectat la aparatele alea… că nici nu voiam să angajez pe nimeni”, a mai povestit Anamaria Prodan, conform sursei citate.

Citește și: Laurențiu Reghecampf, primele declarații după cele prin care a anunțat divorțul: “Sunt mâhnit. Este ultimul avertisment”

Anamaria Prodan: “Am început să cumpăr case”

La opt ani de la căderea regimului comunist la noi, vedeta a început să investească banii familiei în locuințe aflate pe pământ american.

“Era în 1997, în America, aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari, iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa. Gândeşte-te că în câţiva ani ce profit am avut. Ce afacere să ai să ai asemenea profit?.

Când am înţeles că se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca… Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă…”, a mai spus diva jurnaliștilor de la spynews.ro.

Anamaria Prodan a devenit soția lui Laurențiu Reghecampf pe 14 iunie 2006 în Las Vegas, unde au avut parte de o nuntă în stil “Elvis”. De când au decis să meargă pe același drum în viață, ei au început să construiască un imperiu impresionant pentru cei patru copii pe care îi cresc – fosta prezentatoare i-a dăruit antrenorului un băiat, iar din mariajul anterior ea are două fete; Reghe are un băiat cu prima soție, Mariana Pfeiffer.

Vezi și: Galerie FOTO HOT | Florentina Raiciu, declarată cea mai senzuală apariție din Playboy unde a pozat de 5 ori! Din ce câștigă bani presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf

Sursa foto: Instagram / @anamariaprodanreghecampf