S-a aflat cauza morții lui Ovidiu, tânărul de 20 de ani care lucra la Automobile Dacia Mioveni. Apropiații sunt devastați

Comunitatea din Mioveni este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Ovidiu Ciurică, un tânăr în vârstă de doar 20 de ani, care și-a pierdut viața în urma unui infarct miocardic. Vestea tragică a căzut ca un șoc peste familie, colegi, prieteni și toți cei care l-au cunoscut, aceștia descriindu-l drept un tânăr apreciat și respectat de cei din jur.

Ovidiu Ciurică lucra la Automobile Dacia Mioveni și era cunoscut în comunitate pentru comportamentul său respectuos. Decesul său neașteptat a lăsat în urmă multă durere, iar numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise familiei îndurerate, care încearcă să facă față unei pierderi greu de acceptat.

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După tragedie, Primăria Orașului Mioveni a transmis un mesaj public de susținere pentru familia tânărului și pentru tatăl acestuia, fost coleg al instituției.

„Primăria Orașului Mioveni este alături, cu profundă compasiune, de Lucian Ciurică, cel care ne-a fost coleg ani de zile și care a rămas aproape de noi, într-un moment de o durere greu de cuprins în cuvinte. Pierderea fiului său, plecat mult prea devreme dintre noi, la doar 20 de ani, este o încercare cumplită pentru orice părinte și o suferință în fața căreia cuvintele sunt prea puține. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să dăruiască familiei îndurerate putere, credință și alinare!”, este mesajul transmis de reprezentanții instituției.

Moartea lui Ovidiu Ciurică a generat un val de reacții în Mioveni și în satul Făgetu, localitatea de care era apropiat tânărul. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un băiat liniștit, respectuos și apreciat, iar dispariția sa la o vârstă atât de fragedă a provocat o puternică emoție în rândul comunității.

Apropiații sunt devastați

Printre mesajele de rămas-bun se numără și cel transmis de familia Reileanu, apropiată de tânăr, care a exprimat durerea resimțită de întreaga comunitate după pierderea lui Ovidiu.

„CU DURERE ÎN SUFLET. Satul Făget este astăzi îndurerat și în doliu. Am pierdut un băiat tânăr, unul dintre cei mai cuminți și mai respectuoși băieți ai satului nostru. La doar 20 de ani, Dumnezeu l-a chemat la El. Nu trebuia să pleci de acum… viața ta abia începea. Rămâne în urma lui multă durere, tristețe și un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să dea familiei putere să treacă peste această grea încercare.”

Ovidiu Ciurică era angajat al uzinei Automobile Dacia și se bucura de aprecierea colegilor și a celor din cercul său de prieteni. Dispariția sa prematură a lăsat în urmă o familie devastată de durere și o comunitate care încă încearcă să înțeleagă cum un tânăr de numai 20 de ani s-a putut stinge atât de brusc. În aceste zile, apropiații îi aduc un ultim omagiu și îi păstrează vie amintirea prin mesajele și gândurile transmise în memoria sa.

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