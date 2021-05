Sevilla – Valencia: „Liliecii” au un palmares modest in Andaluzia!

Miercuri, incepand cu ora 20:00, Sevilla intalneste Valencia pe teren propriu in etapa a 36-a din La Liga!



Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro

Dupa 35 de etape, Sevilla a obtinut deja calificarea in grupele Ligii Campionilor, aflandu-se acum pe locul 4 in clasamentul din La Liga, cu 71 de puncte. Real Madrid are 75 de puncte si va intalni joi seara pe Granada, in timp ce, Barcelona a acumulat 76 de puncte, iar liderul Atletico Madrid (va juca miercuri cu Real Sociedad) este la cota 77. Andaluzii au participat si in acest sezon in Liga Campionilor, dar au fost eliminati de Borussia Dortmund in optimile de finala. De asemenea, formatia lui Julen Lopetegui a cedat si in semifinaele Cupei Regelui, in fata Barcelonei.

De partea opusa, Valencia are parte de inca un sezon dezamagitor, iar dupa infrangerea cu Barcelona (2-3), antrenorul Javi Gracia a fost demis. Omul de casa Voro s-a intors in iarba pentru a 7-a oara, iar impactul sau a fost imediat. Valencia s-a lasat dominata copios de Valladolid, insa a obtinut o victorie categorica, scor 3-0. Cu 39 de puncte, „liliecii” se claseaza pe locul 14 in La Liga, la un singur punct de Levante. Va urma insa o deplasare foarte dificila pe „Estadio Ramón Sánchez Pizjuán”, unde Valencia a castigat de doua ori in ultimele 20 de deplasari. A facut-o in 2018 si 2019, dar nu a mai marcat de atunci la Sevilla.

Echipe probabile

Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Gomez, Fernando; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Valencia: Cillessen; Gabriel, Guillamon, Diakhaby; Correia, Soler, Wass, Gaya; Lee, Gomez, Guedes