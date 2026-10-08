Soția lui Lucian Viziru, eliminată de la MasterChef 2026! Primele declarații: ”Nu vreau să-i mai văd nici în poze!”

Soția lui Lucian Viziru, eliminată de la MasterChef 2026! Primele declarații: ”Nu vreau să-i mai văd nici în poze!”
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Ema Viziru a fost eliminată de la MasterChef/ sursă foto: ProTV
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În ediția din 6 octombrie a emisiunii MasterChef, Ema Petre Viziru (49 de ani), soția lui Lucian Viziru (49 de ani), a fost eliminată din show-ul culinar de la Pro TV. Testul sub presiune i-a pus pe concurenți în dificultate, însă diferențele dintre aceștia au fost extrem de mici.

În ediția de marți, 6 octombrie, la fix o lună de la intrarea în showul culinar, preparatul Emei Viziru a fost aspru judecat de cei trei chefi, care au ajuns la concluzia că rizotto-ul preparat de ea nu a fost gătit suficient. În urma probei sub presiune, soția lui Lucian Viziru a fost eliminată din emisiunea de la Pro TV.

„Pentru mine, experiența MasterChef s-a încheiat. Chef-ul meu favorit, a fost și cel cu care am lucrat cel mai mult: Florin Dumitrescu. Cu restul n-am prea interacționat foarte mult. Dar îi respect pe toți, îi admir, ca oameni sunt extraordinari și ne-au ajutat foarte mult.  Am rămas cu 4-5 concurenți prietenă și vreau să-i mai văd, să construiesc lucruri împreună.

Dar, într-adevăr, există și oameni pe care nu vreau să-i mai văd nici în poze. Dar, asta e. Per total, m-am descoperit pe mine, am descoperit niște chestii despre mine. Mi-am dat seama, de exemplu, că nu prea mai am răbdare. Nu mai am răbdare cu falsitatea mai ales, adică atunci când predici ceva, trebuie să văd că e așa cum spui” , a spus Ema după ce a fost eliminată de la MasterChef.

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Ema și Lucian Viziru sunt căsătoriți de 16 ani, însă în tot acest timp soția actorului a rămas în umbra partenerului ei. La aproape 50 de ani, aceasta a lăsat rușinea și frica deoparte și a decis să se facă văzută lumii. Prin propriile forțe, mânată de marea ei pasiune pentru gătit, Ema a acceptat unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale. A obținut șorțul MasterChef și a devenit una dintre cele mai bune concurente din echipa lui Florin Dumitrescu.

Cătălin Scărlătescu și Ema Viziru/ sursă foto: social media

Ema Viziru: „Nu prea mai e nimic de dovedit al 50 de ani”

Ema Viziru și-a descoperit pasiunea pentru gătit la vârsta de 12-13 ani. Ca adult, atât în cercurile de prieteni, cât și în familie, ea este renumită pentru preparatele gustoase pe care le gătește la fiecare ocazie, fie că este vorba de sărbători, petreceri sau onomastici.

„Mie îmi place să gătesc. De la 12-13 ani, cred că am început să-mi descoper pasiunea. Acesta e hobby-ul meu. Și la toate mesele de sărbători, toți prietenii vin la noi, iar eu gătesc pentru toți.

La aproape 50 de ani, pur și simplu am vrut să încerc ceva nou, am vrut să văd dacă încă mai am pofta aia de viață. Am vrut să arăt și altor oameni, nu neapărat femei, că nu e niciodată târziu să-ți urmezi pasiunea. MasterChef a fost un pariu personal cu mine că pot. Am vrut să-mi demonstrez că pot să trec de frica de cameră, de frica de vorbit. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nu prea mai e nimic de dovedit la 50 de ani.

Am avut ocazia timp de 16 ani să mă expun, să apar la tv, ca soția lui Lucian Viziru. Însă acum am vrut să mă cunoască lumea oarecum și pe mine Ema, nu doar pe soția lui Lucian. Și asta a fost o chestie unde el nu prea avea loc”, a spus Ema Viziru pentru Click!

Pentru soția lui Lucian Viziru, apariția într-un astfel de proiect reprezintă o schimbare față de discreția cu care și-a obișnuit publicul. Ema a preferat de-a lungul timpului să păstreze viața de familie departe de agitația din showbiz, chiar dacă a fost implicată în proiectele profesionale ale soțului său.

Ema și Lucian Viziru/ sursă foto: social media

Ema Viziru a mărturisit că odată cu această expunere publică, nu exclude ca pe viitor să își deschidă propria afacere în HoReCa. În prezent, planurile ei sunt în stadiul de proiect: un concept unic bazat pe cine private, concepute ca un adevărat spectacol.

„Nu știu dacă o să am vreo dată restaurat sau o să lucrez într-o bucătărie profesională. Mi-aș dori să am însă da, chiar am un proiect în lucru în sensul acesta, despre care o să vorbim mai încolo însă, pentru că acest proiect e acum la statut de idee. E vorba mai degrabă despre niște cine private, mai mult tot așa, pe spectacol, cum ne place nouă.”, a mai spus Ema Viziru.

În cei 16 ani de căsnicie, Ema și Lucian Viziru au devenit părinții unui băiat, pe nume Mihai Adrian. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada liceului, iar după o pauză de aproximativ 17 ani s-au reîntâlnit și și-au reluat povestea de dragoste. S-au căsătorit în 2010. Familia a locuit o perioadă în Germania, unde Lucian a lucrat ca antrenor de tenis. Ulterior, cei doi au revenit în România și s-au implicat în mai multe proiecte profesionale. Ema a avut și o carieră în afara industriei de divertisment, fiind prezentată în trecut drept o persoană cu studii în Drept și experiență în consultanță de afaceri.

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