Elena Dima, organizatoarea concertelor din Germania, îl dă în judecată pe Ioniță de la Clejani: ”Clauzele n-au fost respectate!”

Scandalul concertelor Tarafului de la Clejani în Germania revine în atenția publicului! La aproape un an distanță, Elena Dima îl dă în judecată pe Ioniță de la Clejani. Organizatoarea susține că evenimentele anulate i-au provocat pierderi de aproximativ 60.000 de euro. La Dan Capatos Show, Elena Dima a povestit cum a ajuns să vrea să soluționeze problema în sala de judecată. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Organizatoarea spune că a investit masiv în promovarea concertelor programate în Germania. Potrivit acesteia, promovarea ar fi costat aproximativ 15.000 de euro. Elena Dima susține că reacțiile publicului au făcut promovarea extrem de dificilă. Totul s-a întâmplat în perioada în care Fulgy, fiul Clejanilor, avea apariții peste apariții în online, iar românii din diaspora ar fi ales să nu mai cumpere bilete la concertul celebrului taraf. Vezi emisiunea integrală aici!

„S-a investit în publicitate undeva la 15.000 de euro, inclusiv în panouri stradale. Inclusiv tot ce se putea face pe rețelele de socializare. Am avut zile întregi în care eu stăteam și ștergeam mesaje. Nu făceam altceva decât să șterg, să nu mai pară atât de evidentă ura spectatorilor. Eu am avut o echipă de tehnici nemți în spate, de IT-iști. Ei au făcut totul. Au făcut și reclamele de pe Facebook. Au făcut reclamele în care s-au dus direct la românii din zonele respective. Deci nu s-a lucrat neprofesionist. Nu am venit eu și m-am apucat să fac trei postări.”

Două concerte anulate în Germania

Elena Dima a declarat că evenimentul din Italia a avut loc, însă cele două concerte din Germania au fost anulate. Organizatoarea susține că decizia a venit după ce vânzările de bilete au rămas foarte slabe. Aceasta spune că ar fi trebuit să mai investească aproximativ 25.000 de euro pentru deplasarea formației. În aceste condiții, spune ea, concertele riscau să se desfășoare în fața unor săli goale.

„Rimini a avut loc. Rimini am reușit să-l susțin financiar cu resursele mele. Rimini nu s-a plătit ca și concert din vânzarea biletelor, sub nicio formă. Nu s-au strâns oameni nici acolo. Asta se întâmpla în 15 noiembrie. După aceea, în 28 noiembrie și 29 noiembrie erau în Germania. Eu, întorcându-mă acasă după dezastrul de la Rimini, încercam pe toate conturile să facem publicitate. Când ei trebuiau să plece spre Germania, trebuia să mai scot din buzunar încă vreo 25.000 de euro. Și ar fi cântat în fața nimănui. Ioniță a luat toți banii. A luat toți banii pentru cele două concerte, integral pentru ambele concerte. În momentul în care nu s-au mai vândut biletele, am spus că nu mai vin. Eu am luat hotărârea și am cerut ajutorul domnului Ioniță. Am spus: «Haideți să facem să fie bine. Veniți și dumneavoastră cu ceva, vin și eu cu ce mai am, haideți să le facem, că va sări în aer toată Germania.» Domnul Ioniță a zis că nu există așa ceva.”

Elena Dima îl dă în judecată pe Ioniță de la Clejani

La aproape un an de la scandal, conflictul a ajuns în instanță. Motivele invocate în principal ar fi lipsa promovării din partea Tarfului de la Clejani. Pe de altă parte, organizatoarea i-ar acuza pe Clejani că nu s-au dezis la momentul respectiv de toate controversele pe care Fulgy le făcea în mediul online.

„Nu vreau să acuz pe nimeni. Dar tu nu poți, în momentul în care ai intrat într-un parteneriat, să te întorci cu spatele. Tu ai toată substanța și puterea de a rezolva problema respectivă. Eu sunt un om foarte puternic, dar mai am și eu momentele mele.” „Sunt niște clauze contractuale acolo care vizau obligații de promovare. Categoric, n-au fost respectate. Mai ales în circumstanțele în care, din perspectiva aceasta a publicului, aveau și dumnealor o legătură cu acțiunile întreprinse. Putem să facem o legătură cu privire la ceea ce făcea Fulgy”, a declarat și avocatul Elenei Dima, Mădălin Penciu.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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