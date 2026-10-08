Profilerul Mihaela Brooks, noi dezvăluiri despre moartea Mădălinei Manole. Ipoteza care ar putea schimba tot ce se știa: ”Pe recipient era o singură amprentă”

Moartea Mădălinei Manole continuă să ridice semne de întrebare, la 16 ani de la dispariția artistei. Profilerul Mihaela Brooks susține că dosarul din România conține mai multe erori importante. Specialista spune că lucrează, alături de o echipă, la un nou dosar bazat pe probe științifice. În direct la Dan Capatos Show, Brooks a explicat de ce pune sub semnul întrebării concluziile date la momentul tragediei. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Brooks susține că anumite elemente importante nu ar fi fost consemnate corespunzător în raportul medico-legal. Mihaela Brooks a adus în atenție mai multe leziuni caare ar ridica semne de întrebare legate de presupusul suicid al fetei cu părul de foc. Ba mai mult, Brooks spune că în momentul în care echipajul de salvare a venit la fața locului și au încercat resuscitarea cânătăreței, fără succes, au fost distruse niște probe importante care ar fi putut stabili cauzele exact ale tragediei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu a fost intenționat greșit. Niște erori sunt acolo. De exemplu, pe esofagul ei s-au găsit niște urme, niște excoriații, care nu au fost menționate. Nu au fost menționate dacă au fost chimice sau mecanice. Câte au fost, numărul lor, pe ce parte au fost… Pe interior, pe exterior, poziția lor. Gândiți-vă că în stomac s-au găsit 250-300 ml de pesticid. Pereții stomacului erau fără excoriații. Deci cum le ai pe esofag? Deci nu este chimic, este mecanic. Mai gândiți-vă că a mai fost o problemă care a intervenit la Mădălina. Aici nu este de vină nici medicul legist, nici procuratura. De vină sunt cei de la salvare, pentru că Mădălina a fost resuscitată 55 de minute. Fusese deja declarată moartă de trei ore. Deci, în momentul în care tu o resuscitezi, este un cadavru. Ți-ai dat seama că avea toate semnele morții, inclusiv lividitatea membrelor, și tu îi faci resuscitare 55 de minute. Ai distrus niște probe. Ți-ai dat seama că este decedată de atâta timp. Și știi ce au scris în fișa de salvare? Resuscitare și intubare, la insistențele familiei. Scrie pe fișa de salvare, cu ștampilă. Și atunci, dacă există regurgitare, poate acele urme de la gura și de la nasul ei sunt de la regurgitare. Nu știm. Deci de aici sunt niște lacune ale raportului de autopsie. În al doilea rând, nu s-a luat greutatea ei. Nu s-a măsurat înălțimea ei. Trebuie să iei în considerare și greutatea persoanei.”

Experimentul făcut de Mihaela Brooks

Profilerul spune că a încercat să verifice practic una dintre ipotezele privind ingerarea substanței care i-au curmat viața artistei. Potrivit acesteia, substanța era foarte vâscoasă și avea un gust extrem de neplăcut, asemănătoare cu iaurtul grecesc, pe care Brooks l-a folosit în timpul experimentului.

„Gândiți-vă că acel pesticid este o substanță albă, fără miros, fără nimic. I se pune un marker. În cazul ei a fost un marker de culoare roz. Nu iese la spălat și are un miros îngrozitor. Cantitatea, când tu bei, este foarte mare. Dacă Mădălina ingera voluntar, am făcut un experiment eu, de două ori, cu video și cu iaurt. Acel pesticid este foarte vâscos, exact ca iaurtul grecesc. Am încercat să beau exact jumătate din cantitatea care a fost găsită la ea. Mi-a fost imposibil. Am pătat iaurt peste tot, chiar și pe bluză. Dar la Mădălina nu a existat niciun fel de urmă roșie pe dinții din față, pe buze, pe față și pe corpul ei. Deci cum a putut? Aici era prima mea întrebare. Cum a putut să ingereze acea substanță? Să bei 400 ml de ceva care are gust oribil de la markerul acela. Doar dacă atingi ai niște simptome, nu mai spun să ingerezi fără să lase urmă. Aici urmele negative sunt cele care trebuiau să existe la fața locului. Nu a avut niciun fel de simptome. Acest pesticid acționează foarte rapid, în 15 minute, la cantitatea aceasta, mai mult decât mortală. Mădălina nu mâncase, scrie în raportul de autopsie, de mai mult de 24 de ore. În acest caz, ea fiind și firavă și nemâncată, pesticidul acționează mult mai rapid.”

Ipoteza care ar putea schimba cazul

Conversația a ajuns la posibilitatea ca substanța să fi fost administrată de altcineva, fără ca victima să poată reacționa. Brooks spune că mai multe elemente sunt extrem de suspicioase, printre ele numărându-se și locul în care trupul neînsuflețit al frumoasei cântărețe a fost găsit.

„Nu cred că a fost premeditare. A fost un act de apărare la ceea ce urma să urmeze. Dacă Mădălina continua cu divorțul? Și mai este ceva. Sunt anumite simptome care efectiv au loc la câteva minute după ingerarea voluntară a acestui pesticid. Pe recipientul respectiv era doar o singură amprentă, care este a ei. Recipientul și paharul au fost găsite în baia de serviciu.

Mădălina a fost găsită la 3,60 metri de locul acela. Printre simptomele pe care le ai sunt urinare, vomă, transpirație și așa mai departe. Ai vederea încețoșată. Nu poți să-ți ții echilibrul. Mădălina a mers efectiv 3,60 metri, din baie până la locul unde a fost găsită. Și a fost găsită într-o poziție ca soldatul, drept, pe podea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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