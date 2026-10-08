Ștefan Bănică Jr. și ”supușii” de la Sala Palatului! Cum se comportă artistul cu angajații săi, de fapt

Ștefan Bănică Jr. și ”supușii” de la Sala Palatului! Cum se comportă artistul cu angajații săi, de fapt
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Toamna se numără concertele de Crăciun! Sau cel puțin, repetițiile. Ștefan Bănică Jr. sosește la Sala Palatului cu o ținută de toamnă, pantaloni largi de in de culoare neagră, o bomber jacket și un rucsac negru, plus un tricou alb, iar interacțiunea cu unul dintre angajații Sălii Palatului a fost imortalizată de CANCAN.RO. Luna aceasta Ștefan Bănică Jr. împlinește 59 de ani, dar nu-și arată vârsta, rămâne pururi tânăr, precum melodiile sale, pe care fanii abia așteaptă să le audă din nou.

Recent l-am văzut pe Ștefan Bănică Jr. alături de partenera sa de viață, Lavinia Pîrva, la o ieșire în oraș unde nu au scăpat de fani. Erau la restaurant când doamna bucătar șef a insistat să facă o poză cu artistul și soția sa, iar imaginile sunt disponibile AICI. De data asta îl vedem doar pe Ștefan, la o zi normală de lucru la „biroul” său, Sala Palatului. Repetițiile probabil au mers excelent, pentru că Bănică Jr. iese de-a dreptul radios, probabil anticipând aplauzele și ovațiile. Doar plătitorii de bilete vor descoperi ce surprize le-a pregătit starul Bănică Jr. la tura aceasta de concerte de Crăciun. După cum zâmbește, cântărețul are în program ceva memorabil, poate chiar de neuitat.

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Mereu tânăr! Ștefan Bănică Jr. după repetiție la Sala Palatului

Spre deosebire de Elvis, pe care îl emulează uneori cu mișcările sale scenice, Ștefan Bănică Jr. a rămas suplu la vârsta a doua și nici nu umblă cu costumele de scenă la orice apariție publică, ci e mai degrabă modest, de zici că e tot Mihai din Liceenii, cel care trăia o idilă adolescentină cu Dana, adică Oana Sîrbu. De atunci au trecut, firește, mulți ani, și Bănică Jr. e la a patra soție, al treilea copil și la al 30-lea an de carieră artistică, dar arată de parcă s-ar mai pregăti pentru încă 30 de ani de cântat, și are toate șansele să reușească.

Pentru Ștefan Bănică Jr., perioada concertelor de Crăciun a devenit deja o tradiție, iar Sala Palatului este practic a doua lui casă în această perioadă a anului. Dacă pentru public sărbătorile încep odată cu primele decorațiuni și reclamele la cozonaci, pentru artist atmosfera festivă începe ceva mai devreme, cu repetițiile, probele de sunet și întâlnirile cu oamenii din echipa de producție. De această dată, însă, a fost surprins într-o ținută cât se poate de relaxată, semn că nici măcar pregătirile pentru unul dintre cele mai importante momente ale anului nu îl scot din rutina de zi cu zi.

Cu rucsacul în spate și cu zâmbetul larg afișat la ieșirea din Sala Palatului, Ștefan Bănică Jr. pare mai degrabă un om care tocmai a terminat o zi obișnuită de muncă decât un artist care urmează să urce din nou în fața miilor de spectatori. Experiența își spune însă cuvântul, iar după atâția ani de scenă, emoțiile dinaintea unui concert par să fi fost înlocuite de nerăbdarea de a se întâlni din nou cu publicul. Iar dacă buna dispoziție pe care a afișat-o la plecare este vreun indiciu, fanii au toate motivele să se aștepte la o nouă serie de seri spectaculoase la Sala Palatului.

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