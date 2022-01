Ștefan Farrell ”dă de pământ” cu Teo Trandafir: ” O mamaie modernă din Las Fierbinți”

Ștefan Farrell, organizatorul City Fashion Week, ”dă de pământ” cu vedetele din România. Teo Trandafir nu a scăpat ”netaxată”. Iată ce are de spus criticul de modă în legătură cu ținutele prezentatoarei.

”Regele modelingului”, unul dintre cei mai renumiți organizatori de evenimente din Transilvania, se pare că a reușește să ”facă lumină” în ceea ce privește stilul vestimentar al vedetelor. Teo Trandafir este cea mai nouă ”victimă” a lui Ștefan Farrell. Designerul consideră că această critică vestimentară este una constructivă, fără a jigni o persoană sau a avea personal ceva cu ea:

”O ținută nefericită a unei mamie moderne din Las Fierbinți. Nu știu cine a îmbrăcat-o pe Teo, dar a dat greș cu această ținută. Teo nu ar avea nevoie de un stilist la cât e de populară, dar totuși ea e înconjurată de mulți stiliști. Ea este haioasă, veselă, deșteaptă, însă hainele pe care le poartă nu sunt neapărat masculine, dar sunt atipice. Nu tocuri, nu rochii potrivite, nu încălțări corecte.

Faptul că a fost supraponderală poate fi încă un complex de care nu se poate îndepărta, motiv pentru care poartă cămăși masculine. De multe ori am fost la ea în emisiune și era îmbrăcată foarte drăguț. Spun că are un corp bine proporționat și nu necesită aceste cămăși largi. De multe ori bocancii care îi poartă par foarte grei și mari. Parcă e pregătită mereu de război. Sunt convins că atât Cătălin Botezatu și toți stiliștii ei îi cântă în strună și nu vor să o jignească pentru că ea este o fire foarte sensibilă. Teo ești prea frumoasă ca să nu încerci un alt stil. Eu o iubesc pe Teo, o respect, dar am vrut să îi spun asta, cum am mai făcut în trecut legat de machiajul ei. Sunt curios de reacția ei”, a declarat Ștefan Farrell pentrushowblitz.ro.

Nici Bianca Rus nu a scăpat de ”analiza” lui Ștefan Farrell

În exclusivitate pentru showblitz.ro Ștefan Farrell a răspuns provocării de a analiza una din ținutele fostei lui iubite, Bianca Rus. Din păcate aceasta a primit un ”așa nu” din partea criticului de modă:

”Rulex ieftin, culoarea este ok. Însă e croită rău. Gluga, spatele gol… însă sper ca aceată glugă o poate pune pe umeri având în vedere că materialul e elastic. Nu știu unde se pregătește aici în poză dar așa nu… nu poti merge la tv, decât într-un club dacă ești cel puțin animatoare. Nu tv. Nu cocktail, având în vedere că nu sunt cântări pentru scenă e exclus…”, a comentat Farrell despre ținuta Biancăi Rus.

