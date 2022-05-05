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Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

De: Cristian P 05/05/2022 | 09:22
Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.

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Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în manșa retur a semifinalelor Europa League și Conference League dar și în ligile din Anglia, Danemarca, Australia, România și Italia. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI
EUROPA LEAGUE – SEMIFINALE (RETUR)
FRANKFURT – WEST HAM, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.52
GLASGOW RANGERS – RB LEIPZIG, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.50
CONFERENCE LEAGUE – SEMIFINALE (RETUR)
MARSEILLE – FEYENOORD, GAZDELE CÂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.62
AS ROMA – LEICESTER, NICIUN GOL ÎNAINTE DE MINUTUL 20 – COTA 1.47
ITALIA – SERIE A
SALERNITANA – VENEZIA, GAZDELE CÂȘTIGĂ ORICARE REPRIZĂ – COTA 1.45
ANGLIA – LEAGUE ONE
WYCOMBE – MILTON KEYNES, SUB 3 GOLURI ASIATIC – COTA 1.42         
ROMÂNIA – LIGA 2
FC HERMANNSTADT – PETROLUL, PSF X – COTA 1.55
AUSTRALIA – A – LEAGUE
WS WANDERERS – WELLINGHTON PHOENIX, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.53
DANEMARCA – CUPA
ODENSE – SONDERJYSKE, AMBELE ÎNSCRIU, COTA 1.77
SUEDIA – ALLSVENSKAN    
DJURGARDEN – HELSINGBORG, 1 – COTA 1.42
UNGARIA – OTP BANK LIGA
KISVARDA – UJPEST, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.74

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