Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în manșa retur a semifinalelor Europa League și Conference League dar și în ligile din Anglia, Danemarca, Australia, România și Italia. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

EUROPA LEAGUE – SEMIFINALE (RETUR)

FRANKFURT – WEST HAM, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.52

GLASGOW RANGERS – RB LEIPZIG, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.50

CONFERENCE LEAGUE – SEMIFINALE (RETUR)

MARSEILLE – FEYENOORD, GAZDELE CÂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.62

AS ROMA – LEICESTER, NICIUN GOL ÎNAINTE DE MINUTUL 20 – COTA 1.47

ITALIA – SERIE A

SALERNITANA – VENEZIA, GAZDELE CÂȘTIGĂ ORICARE REPRIZĂ – COTA 1.45

ANGLIA – LEAGUE ONE

WYCOMBE – MILTON KEYNES, SUB 3 GOLURI ASIATIC – COTA 1.42

ROMÂNIA – LIGA 2

FC HERMANNSTADT – PETROLUL, PSF X – COTA 1.55

AUSTRALIA – A – LEAGUE

WS WANDERERS – WELLINGHTON PHOENIX, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.53

DANEMARCA – CUPA

ODENSE – SONDERJYSKE, AMBELE ÎNSCRIU, COTA 1.77

SUEDIA – ALLSVENSKAN

DJURGARDEN – HELSINGBORG, 1 – COTA 1.42

UNGARIA – OTP BANK LIGA

KISVARDA – UJPEST, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.74