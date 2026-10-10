Un gest de câteva minute poate preveni greșeli grave cu medicamentele! Sfatul doctorului Mihail Pautov pentru toți românii care își iubesc părinții

Medicul Mihail Pautov atrage atenția asupra unui pericol care poate exista chiar în dulapul cu medicamente al părinților noștri, fără ca aceștia să își dea seama. Pastilele prescrise de medici diferiți, cutiile care își schimbă aspectul de la o lună la alta și denumirile comerciale care ascund aceeași substanță activă pot duce la administrarea accidentală a unor doze duble sau la combinații periculoase de medicamente. Într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, medicul îi îndeamnă pe români să verifice tratamentele urmate de părinții lor și propune o soluție simplă, care poate deveni extrem de utilă inclusiv într-o situație de urgență: o fișă cu toate medicamentele administrate.

Dr. Mihail Pautov: „Data viitoare când ești la părinți, deschide dulapul cu medicamente”

Medicul Mihail Pautov îi îndeamnă pe români să acorde mai multă atenție tratamentelor urmate de părinții lor, în special atunci când aceștia suferă de mai multe afecțiuni cronice și primesc rețete de la specialiști diferiți.

O situație aparent banală, precum existența a două cutii cu denumiri comerciale diferite, poate ascunde un risc important dacă ambele conțin aceeași substanță activă, iar pacientul le administrează în aceeași zi fără să știe că, în realitate, este vorba despre același medicament.

Medicul explică faptul că astfel de situații nu apar neapărat din neatenție, ci pot fi consecința modului în care sunt organizate tratamentele, mai ales în cazul persoanelor care merg la cardiolog, diabetolog și medicul de familie.

„Data viitoare când ești la părinți, deschide dulapul cu medicamente, pentru că s-ar putea să găsești aceeași substanță în 2 cutii cu nume diferite, luate amândouă în aceeași zi (trimite asta părinților tăi!). Se întâmplă mult mai des decât crezi, și nu din neatenție. Părinții noștri ajung să aibă un cardiolog, un medic de familie, poate și un diabetolog, fiecare cu rețeta lui, iar la farmacie cutia de luna asta nu mai seamănă cu cea de luna trecută, chiar dacă e același medicament (alt producător, altă culoare, aceeași substanță)”, explică Mihail Pautov.

Pericolul ascuns în medicamentele cu nume diferite. Exemplul paracetamolului

Una dintre problemele asupra cărora insistă medicul este confuzia dintre denumirea comercială a unui medicament și substanța activă pe care acesta o conține.

Două produse pot avea ambalaje complet diferite, pot fi fabricate de companii diferite și pot fi vândute sub nume distincte, deși conțin aceeași substanță. Dacă sunt administrate împreună fără verificarea compoziției, pacientul poate ajunge să depășească doza recomandată.

Riscul este important în cazul medicamentelor care pot afecta ficatul atunci când sunt administrate în cantități prea mari, precum paracetamolul, substanță prezentă în numeroase produse pentru durere, febră sau simptome de răceală.

Mihail Pautov amintește un exemplu discutat anterior, referitor la persoane care au suferit leziuni hepatice după ce au utilizat, fără să își dea seama, mai multe produse care conțineau aceeași substanță activă.

„V-am povestit de curând despre paracetamol: aproape 4 din 10 oameni care și-au distrus ficatul fără să vrea luaseră 2 produse cu aceeași substanță în același timp. Exact asta e problema, nimeni din familie nu are imaginea întreagă”, avertizează medicul.

Afirmația privind proporția cazurilor este prezentată de medic în postarea sa, fără detalii despre studiul sau grupul de pacienți la care se referă. Mesajul esențial rămâne însă necesitatea verificării substanțelor active, mai ales atunci când sunt folosite simultan medicamente prescrise și produse cumpărate fără rețetă.

Soluția propusă de Mihail Pautov: o singură foaie cu toate medicamentele

Pentru a reduce riscul confuziilor, Mihail Pautov recomandă realizarea unei fișe a medicamentelor, un document simplu, completat împreună cu părinții și păstrat într-un loc ușor accesibil.

Pe această foaie ar trebui trecute datele esențiale ale persoanei care urmează tratamentul, alergiile cunoscute și numărul de telefon al medicului de familie, astfel încât informațiile să poată fi consultate rapid de membrii familiei sau de personalul medical.

Pentru fiecare medicament trebuie notate denumirea, substanța activă, motivul administrării, doza, momentul în care trebuie luat și medicul care l-a prescris.

O astfel de evidență poate ajuta familia să identifice eventualele suprapuneri între tratamente și să discute cu medicul sau farmacistul despre combinațiile care necesită verificare.

„Ideea e simplă: FIȘA MEDICAMENTELOR, o singură foaie pe care o faci împreună cu ei și o lași lângă medicamente. Pe ea scrii numele, alergiile și telefonul medicului de familie, apoi, pe câte un rând, fiecare medicament: substanța activă (cea scrisă mic, sub numele mare de pe cutie), pentru ce e, când și cum se ia și cine l-a prescris”, explică Mihail Pautov.

Medicul recomandă și stabilirea unor reguli clare în familie, astfel încât orice tratament nou să fie verificat înainte de administrare, iar farmacistul să fie informat despre medicamentele pe care pacientul le utilizează deja.

„Jos pui regulile casei: orice medicament nou se citește întâi după substanța activă, nu se iau 2 produse cu aceeași substanță, farmacistul află mereu ce se ia deja, iar peste somnifere sau calmante nu se bea alcool”, precizează medicul.

Regula privind substanțele active urmărește evitarea dublării accidentale a tratamentului. Există însă și scheme terapeutice în care medicul poate recomanda produse cu ingrediente comune, astfel că orice posibilă suprapunere trebuie verificată cu un profesionist medical, fără modificarea tratamentului din proprie inițiativă.

De ce poate fi esențială fișa medicamentelor atunci când un părinte ajunge la Urgențe

Mihail Pautov explică faptul că utilitatea unei asemenea fișe devine și mai evidentă în situațiile în care un părinte ajunge la spital sau trebuie consultat de un medic care nu îi cunoaște istoricul medical.

În astfel de momente, una dintre primele întrebări adresate pacientului sau aparținătorilor este legată de medicamentele administrate în mod obișnuit.

Problema apare atunci când răspunsul se bazează exclusiv pe memorie, iar persoana în cauză își amintește doar culoarea sau forma pastilelor, fără să poată preciza denumirea și doza.

Pentru medicul care trebuie să ia rapid o decizie, aceste informații pot fi insuficiente, mai ales în cazul pacienților care urmează tratamente complexe pentru mai multe afecțiuni.

„Daaar chiar schimbă ceva o foaie de hârtie? Schimbă, și încă mult, mai ales când contează cel mai tare. Când ajungi cu mama la urgență sau la un medic nou, prima întrebare e «ce medicamente ia?», iar răspunsul vine din memorie, cu «o pastilă mică albă pentru tensiune» (orice medic de gardă a auzit-o de nenumărate ori)”, explică Mihail Pautov.

Medicul subliniază că o listă completă a tratamentelor poate permite identificarea mai rapidă a unor interacțiuni medicamentoase importante, care altfel ar putea trece neobservate.

Combinațiile de medicamente care pot afecta rinichii sau pot crește riscul de sângerare

Printre exemplele oferite de Mihail Pautov se numără administrarea unor antiinflamatoare pentru durere în cazul persoanelor care iau deja medicamente anticoagulante, situație în care riscul de sângerare poate crește.

Un alt exemplu este asocierea anumitor antiinflamatoare cu diuretice și medicamente pentru tensiune din clasele inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei sau blocanților receptorilor angiotensinei, ale căror substanțe active au frecvent terminațiile „-pril” și „-sartan”.

Această combinație este cunoscută pentru riscul de afectare acută a funcției renale, mai ales la persoanele vulnerabile, deshidratate sau cu probleme renale preexistente.

Tocmai de aceea, medicul insistă asupra importanței unei evidențe clare a tuturor tratamentelor, inclusiv a medicamentelor luate ocazional pentru durere.

„Cu fișa în mână, medicul vede din prima combinațiile periculoase, de exemplu un antiinflamator pentru dureri luat peste un medicament care subțiază sângele, sau peste un diuretic și o pastilă de tensiune a cărei substanță se termină în -pril sau -sartan, combinație care poate afecta brusc rinichii”, avertizează Mihail Pautov.

Aceste asocieri nu înseamnă că orice pacient care utilizează medicamentele respective va suferi automat o complicație, însă ele justifică verificarea atentă a schemei terapeutice de către medic sau farmacist.

Ce trebuie să facă românii cu fișa medicamentelor părinților

Mihail Pautov recomandă ca fișa să fie păstrată chiar în locul în care părinții își țin medicamentele, pentru a putea fi consultată ori de câte ori apare o schimbare în tratament.

O copie fotografiată și salvată pe telefon poate fi la fel de utilă, mai ales în situațiile în care un membru al familiei trebuie să ofere rapid informații despre medicamentele administrate.

Medicul sugerează ca documentul să fie distribuit și în grupul de comunicare al familiei, astfel încât toți cei implicați în îngrijirea părinților să poată avea acces la aceeași listă actualizată.

În plus, recomandă o verificare anuală împreună cu medicul de familie, la care pacientul să aducă atât fișa, cât și toate cutiile medicamentelor pe care le folosește.

„Cum o folosești: o lipești pe interiorul ușii de la dulap, faci o poză cu ea și o pui în telefonul tău și în grupul familiei, iar la fiecare control o luați cu voi. O dată pe an mergeți cu fișa și cu toate cutiile într-o pungă la medicul de familie și o verificați împreună, iar până atunci nu schimbați și nu opriți nimic fără el”, recomandă Mihail Pautov.

Verificarea anuală nu trebuie să înlocuiască actualizarea fișei ori de câte ori un medic modifică tratamentul, adaugă un medicament nou sau schimbă dozele administrate.

Medicul îi îndeamnă pe români să nu amâne această discuție cu părinții

Mesajul transmis de Mihail Pautov este unul simplu: grija față de părinți poate începe cu un gest care nu necesită bani, investigații complicate sau mult timp, ci doar câteva minute petrecute împreună pentru a organiza informațiile despre tratamente.

În cazul persoanelor în vârstă care iau mai multe medicamente zilnic, o astfel de evidență poate reduce confuziile, poate facilita comunicarea cu medicii și poate ajuta familia să observe mai ușor eventualele probleme.

Totodată, medicul insistă că tratamentele nu trebuie întrerupte sau modificate fără recomandarea specialistului, chiar dacă familia descoperă două cutii care par să conțină aceeași substanță activă.

„Mie mi se pare unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poți face pentru părinții tăi, și durează cam cât o cafea”, a concluzionat Mihail Pautov.

În esență, avertismentul medicului se referă la un pericol care poate trece neobservat tocmai pentru că medicamentele fac parte din rutina zilnică a multor persoane în vârstă. O simplă verificare a cutiilor, urmată de realizarea unei liste clare și de consultarea medicului de familie, poate reprezenta un pas important pentru administrarea mai sigură a tratamentelor.

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