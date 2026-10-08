Veste tragică în lumea medicală! A murit Oana Ciobanu, implicată în comunicarea din perioada pandemiei

Veste tragică în lumea medicală! A murit Oana Ciobanu, implicată în comunicarea din perioada pandemiei
Oana Ciobanu
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Este doliu în lumea medicală din România! Oana Ciobanu, colonel în retragere și fostă reprezentantă a Biroului de Comunicare al Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, a încetat din viață. 

Oana Ciobanu a fost șef al Biroului Informare și Relații Publice al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila și una dintre cele mai importante voci din pandemia de Covid-19 – alături de medicul Valeriu Gheorghiță.

„Conducerea și întregul colectiv al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» îi aduc un pios omagiu și îi mulțumesc pentru profesionalismul, loialitatea și dedicarea puse în slujba instituției. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții spitalului.

Oana Ciobanu, purtatorul de cuvant al Spitalului Militar/ sursă foto: ANDREEA ALEXANDRU  MEDIAFAX FOTO

 

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