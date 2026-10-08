Veste tragică în lumea medicală! A murit Oana Ciobanu, implicată în comunicarea din perioada pandemiei

Este doliu în lumea medicală din România! Oana Ciobanu, colonel în retragere și fostă reprezentantă a Biroului de Comunicare al Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, a încetat din viață.

Oana Ciobanu a fost șef al Biroului Informare și Relații Publice al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila și una dintre cele mai importante voci din pandemia de Covid-19 – alături de medicul Valeriu Gheorghiță.