A fost prinsă în tandrețuri cu un bărbat, dar acum spune că e singură! Ce se întâmplă în viața amoroasă a celebrei artiste

Olivia Rodrigo s-a săturat de speculațiile care circulă despre viața ei sentimentală și a decis să lămurească lucrurile.** Cântăreața în vârstă de 23 de ani susține că este singură și că nu are un iubit, în ciuda fotografiilor în care a fost surprinsă alături de diferiți bărbați. Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, artista a vorbit despre presiunea celebrității, despre întâlnirile romantice transformate imediat în presupuse relații și despre dorința de a avea o viață normală, fără să fie urmărită permanent de paparazzi.

Olivia Rodrigo spune că este singură. De ce o deranjează speculațiile despre viața ei amoroasă

Olivia Rodrigo a devenit una dintre cele mai cunoscute artiste ale generației sale, iar succesul muzical a venit la pachet cu un interes uriaș pentru viața ei privată. De-a lungul anilor, fiecare apariție alături de un bărbat a alimentat zvonuri despre o posibilă relație, iar fanii au încercat să descopere cine se ascunde în spatele pieselor sale despre iubire și despărțiri.

Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, publicat pe 7 octombrie 2026, cântăreața a explicat că această atenție constantă a devenit obositoare, mai ales atunci când simplele întâlniri sunt prezentate drept povești de dragoste serioase.

„Este foarte greu și oarecum trist, mai ales pentru că relațiile ar trebui să fie ceva privat. Am impresia că, de fiecare dată când ies la o întâlnire obișnuită cu un băiat, apare o fotografie pe internet, iar asta mi se pare o intruziune foarte mare în viața personală”, a declarat Olivia Rodrigo.

Artista a subliniat că există o diferență uriașă între a ieși la o întâlnire și a avea o relație, însă această distincție pare să dispară atunci când fotografiile ajung pe rețelele sociale.

Fotografiată cu doi bărbați, artista a ajuns în mijlocul zvonurilor

În vara anului 2026, Olivia Rodrigo a fost fotografiată în mai multe rânduri alături de Julian Croonenberghs, un tânăr care lucrează în domeniul investițiilor private din New York. Cei doi au fost surprinși inclusiv în luna iulie, într-un parc din New York, în ipostaze tandre, ceea ce a alimentat imediat speculațiile despre o posibilă relație.

Fotografiile au provocat numeroase discuții pe internet, inclusiv comentarii despre faptul că artista ar putea avea o relație cu un bărbat care lucrează în domeniul financiar.

Cu câteva luni înainte, în aprilie, cântăreața fusese văzută și în compania lui Cameron Winter, solistul trupei Geese, după ce cei doi ieșiseră împreună la cină.

Pentru Olivia Rodrigo, însă, faptul că apare alături de cineva nu înseamnă automat că persoana respectivă este iubitul ei.

„Uneori ieși cu un băiat care nu este iubitul tău și, dintr-odată, internetul începe să spună că sunteți căsătoriți și tot felul de alte lucruri”, a explicat artista.

„Nu am iubit!” Olivia Rodrigo, revoltată de comportamentul paparazzilor

Potrivit PEOPLE, cântăreața consideră că problema nu se rezumă la zvonurile despre relațiile sale, deoarece fotografiile realizate fără acordul ei ajung să fie folosite pentru a trage concluzii despre caracterul și valorile sale.

Inițial, Olivia a încercat să accepte situația ca pe o consecință inevitabilă a celebrității, însă a recunoscut că nu mai vrea să trateze această intruziune ca pe ceva normal.

„Înțeleg că asta face, într-un fel, parte din… Știți ceva? Nu, de fapt este îngrozitor și mi se pare o intruziune foarte mare. Ai senzația că ești urmărită, iar apoi oamenii te judecă pe baza unor fotografii”, a declarat cântăreața.

Olivia Rodrigo a insistat asupra faptului că nu se află într-o relație și că este nedrept ca imaginile surprinse de paparazzi să fie transformate în presupuse dovezi împotriva ei.

„Așa cum am spus, sunt singură, nu am iubit, iar să fii urmărită în fața propriei case și apoi fotografiile respective să fie folosite drept dovezi că ești o persoană rea este pur și simplu o nebunie”, a adăugat artista.

În ciuda presiunii, cântăreața spune că încearcă să rămână fidelă propriilor principii și să nu se lase definită de părerile celor din jur.

„Dar eu știu cine sunt, îmi cunosc valorile și încerc să mă agăț de ele la sfârșitul zilei. Mi-aș dori să pot avea 23 de ani și să experimentez viața în mod normal”, a mărturisit Olivia Rodrigo.

Noul album vorbește despre prima ei relație matură

Declarațiile artistei vin într-o perioadă în care viața sentimentală ocupă un loc important și în muzica sa. Cel mai recent album, „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, lansat pe 12 iunie 2026, explorează experiențele pe care Olivia Rodrigo le-a trăit în prima sa relație romantică matură.

Într-un interviu acordat publicației Dazed, în luna iunie, cântăreața a explicat că noul material discografic reflectă felul în care a descoperit iubirea la vârsta adultă, după relațiile intense și complicate din adolescență.

„Este vorba despre mine, descoperind în timp real cum arată iubirea romantică. Am mai avut relații înainte, care au fost foarte interesante și tumultuoase, într-un mod adolescentin, dar aceasta a fost prima dată când am avut o relație adevărată, de femeie adultă”, a povestit artista.

Olivia a explicat că o relație intimă poate funcționa asemenea unei oglinzi, dezvăluind aspecte ale propriei personalități pe care altfel nu le-ai observa. Tocmai această experiență a devenit o sursă importantă de inspirație pentru piesele sale.

Cu toate acestea, artista face o distincție clară între a transforma experiențele personale în muzică și a permite publicului să îi analizeze fiecare întâlnire romantică.

De la „drivers license” la poveștile de dragoste care au ținut prima pagină

Interesul publicului pentru relațiile Oliviei Rodrigo a început odată cu succesul uriaș al piesei „drivers license”, lansată în ianuarie 2021. Melodia a ocupat primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 timp de opt săptămâni consecutive și a transformat-o într-o vedetă internațională.

La vremea respectivă, numeroși fani au presupus că versurile făceau referire la relația artistei cu Joshua Bassett, colegul ei din serialul „High School Musical: The Musical: The Series”, și la un presupus triunghi amoros în care ar fi fost implicată și Sabrina Carpenter.

Olivia Rodrigo nu a confirmat însă niciodată identitatea persoanelor despre care ar fi fost vorba în piesă.

„Înțeleg perfect curiozitatea oamenilor cu privire la persoana despre care este cântecul și la povestea din spatele lui, dar pentru mine aceasta este, de fapt, partea cea mai puțin importantă a melodiei”, declara cântăreața într-un interviu pentru Billboard.

De atunci, numele artistei a fost asociat cu mai multe persoane cunoscute, printre care producătorul Adam Faze, DJ-ul Zack Bia și actorul Louis Partridge, fie în contextul unor relații, fie al unor speculații romantice.

Acum, la 23 de ani, Olivia Rodrigo spune că își dorește mai multă intimitate și libertatea de a cunoaște oameni fără ca fiecare ieșire să devină o știre despre un presupus nou iubit. Deși continuă să își transforme experiențele sentimentale în cântece, artista insistă că viața ei privată nu ar trebui să fie permanent la dispoziția publicului.

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