Alex Ghidush vrea să dea Poliția Română în judecată! „Îmi țin mașina abuziv de două luni și jumătate”

Alex Ghidush/ sursa foto: colaj CANCAN
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Alex Ghidush a cedat! După ce în luna august a rămas fără mașină, apoi s-a apucat să o caute cu ajutorul publicului de pe rețelele sale sociale, influencerul a aflat că automobilul se află în custodia poliției din Pantelimon, București. Acum, după două luni și jumătate de la incident, bărbatul a decis să dea Poliția Română în judecată. Influencerul a povestit în mediul online prin ce a trecut.

Alex Ghidush trece printr-o perioadă dificilă. Influencerul începe un război cu Poliția Română, după cum a declarat într-un clip video postat pe TikTok. În luna august, bărbatul a fost deposedat de mașina sa, iar după câteva ore de căutare a găsit-o pe un câmp. Ulterior, polițiștii i-au ridicat autoturismul, punându-l și pe Alex sub semnul întrebării. Vloggerul este acum suspectat că și-ar fi furat propria mașină, iar automobilul se află în continuare în custodia autorităților din Pantelimon, București. Acesta vrea să dea Poliția Română în judecată și își caută un avocat pentru a-l îndruma.

Alex Ghidush vrea să dea Poliția Română în judecată!

Alex Ghidush/ sursa foto: social media

Alex Ghidush/ sursa foto: social media

Vloggerul a făcut un videoclip în mediul online prin care anunța că nu poate lăsa lucrurile așa. Tocmai din acest motiv, el vrea să acționeze pe cale legală. Alex Ghidush vrea să dea Poliția Română în judecată din cauza faptului că nu își poate recupera mașina, iar acum își caută un avocat bun. Ba mai mult, se pare că soacra lui a fost chemată în instanță drept martor, în condițiile în care ea nu a fost prezentă la cele întâmplate.

În plus, el a mai subliniat că în tot acest timp a plătit leasingul și alte obligații, chiar dacă nu a beneficiat de mașină. Totodată, influencerul a explicat că nu își dorește să suporte cheltuielile judecătorești. Acesta speră să obțină o victorie și să își primească autoturismul înapoi.

„Au trecut două luni și jumătate, hoții sunt arestați, s-a dovedit și asta am aflat eu, că poliția nu-mi dă detalii. Vă dați seama, hoții mai plecaseră la un furt cu mașina, au adus-o înapoi, au furat-o iar, chestii pe care eu n-am voie să le știu, cum ar veni, că sunt suspect, ca și cum mi-am furat mașina, că altfel nu înțeleg de ce pe mine nu m-a chemat la nicio declarație omul care a declarat că a găsit-o și care a dus-o la poliție, la volan. Asta nu mai pot s-o înțeleg, după ce ei la fața locului mi-au spus să ne luăm o platformă să ducem mașina acasă și le-am spus că nu asta că e procedura, ar trebui să o ia la secție și să ia probe ADN.

Ce nu știu domnii polițiști care au fost la fața locului este că tot evenimentul a fost înregistrat și va fi o probă la dosarul pe care îl voi deschide împotriva poliției, pentru că îmi țin mașina abuziv de două luni și jumătate. De pe data de 13 august, mașina mea este indisponibilă la poliția Pantelimon, cu sigiliu. Trec cu fata mea de doi ani jumate în fiecare zi pe acolo, pentru că plânge după mașină. O duc la grădiniță cu mașină închiriată, plătesc CASCO, plătesc leasing la mașină în fiecare lună. Am pierdut până acum peste 7.000 de euro doar pentru că ei își fac ambiția cu mine să-mi țină mașina acolo. Fiți atenți, că nu mai pot să mă calmez.

Ce mă deranjează teribil este că, după două luni și jumate, mama soției mele primește o citație în care este chemată în instanță ca martor la acest dosar. Joi este chemată în instanță ca martor. Ea nu a avut treabă cu acest dosar, nu a fost pronunțată. Tot ce a făcut soacra mea a fost să stea cu copilul nostru două zile, cât noi ne-am căutat și găsit mașina, că noi ne-am găsit-o și noi le-am predat-o, ei n-au făcut nimic. Ne-au sunat pe parcursul evenimentului să ne întrebe ce am aflat despre mașină. Când am găsit mașina în câmp, criminaliștii au venit după două ore și șase minute. Ziceți și voi unde e dreptatea? Eu acum vreau să mă duc direct la un avocat să-mi zică ce am de făcut de aici înainte pentru a-mi recupera mașina mai rapid. Dar, dacă eu mă duc la un avocat pe care o să-l plătesc din banii mei să-mi recuperez mașina mai repede, nu mi se pare corect ca eu să fac asta pe banii mei”, a declarat Alex Ghidush, pe TikTok.

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