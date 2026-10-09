Aluziva, șocată de ce a putut să facă un șofer în timp ce o privea! Poliția Capitalei îl caută pe bărbat

Alina Greavu, cunoscută publicului din mediul online sub numele de Aluziva, a trecut printr-o experiență neplăcută în timp ce se afla în trafic, în București. Influencerița a reclamat un incident cu tentă sexuală, după ce un bărbat aflat la volanul unei mașini ar fi manifestat un comportament obscen în timp ce o privea. Situația a revoltat-o și a determinat-o să facă publică întâmplarea, atrăgând atenția asupra unui fenomen care continuă să afecteze siguranța femeilor în spațiile publice.

Evenimentul s-ar fi petrecut joi dimineață, în jurul orei 10:00, în momentul în care Alina Greavu se deplasa spre o filmare organizată în cadrul unei campanii de strângere de fonduri. Deși se afla în mașina personală și își vedea de drum, influencerița ar fi observat că un alt conducător auto încerca să circule în paralel cu vehiculul său și părea să îi acorde o atenție neobișnuită.

Aluziva, șocată de ce a putut să facă un șofer în timp ce o privea

La început, comportamentul bărbatului nu i-ar fi ridicat suspiciuni. Situația ar fi devenit însă alarmantă în momentul în care aceasta a înțeles ce se întâmpla în autoturismul aflat în apropierea sa. Potrivit relatării făcute ulterior de Aluziva, șoferul s-ar fi uitat insistent la ea, transformând o deplasare obișnuită într-o experiență profund deranjantă.

Incidentul a afectat-o pe influenceriță, care a ales să vorbească public despre cele întâmplate. Cazul a readus în atenție problema comportamentelor sexuale manifestate fără consimțământ în spațiul public și impactul pe care asemenea experiențe îl pot avea asupra persoanelor vizate. Astfel de situații pot provoca teamă, dezgust și un sentiment de nesiguranță, mai ales atunci când persoana afectată nu se așteaptă să devină ținta unui asemenea comportament.

Pentru Alina Greavu, incidentul nu a reprezentat doar un episod izolat, ci și un motiv de reflecție asupra modului în care femeile se confruntă cu manifestări sexuale nepotrivite încă de la vârste fragede. Influencerița a atras atenția asupra faptului că asemenea experiențe nu sunt întâlnite exclusiv la maturitate și că, în numeroase cazuri, fetele ajung să fie expuse unor comportamente de acest fel înainte de a avea instrumentele necesare pentru a le înțelege sau gestiona.

„Încerca să vină mai spre mine cu mașina, paralel cu mine; mă gândeam că zâmbește la mine. Se … la volan în timp ce se uita la mine. Nu mai pot cu lumea asta, mi-a stricat ziua! (…) Nu se opresc la nicio vârstă! Voi vă dați seama că eu puteam să fiu cu copiii în mașină. Puteau fi expuși la ceva la care și eu am fost expusă în copilărie. Mult prea devreme, așa cum au fost expuse nenumărate alte fete și femei”, a spus Aluziva.

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