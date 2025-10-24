Acasă » Exclusiv » Mihaela Bilic, în misiune secretă la supermarket! Ghiciți ce caută nutriționista noaptea prin magazine, cu orele, și de ce fuge în pădure! ”Nu mai avem nicio șansă!” | EXCLUSIV

De: Elisa Morandi 24/10/2025 | 14:59
Mihaela Bilic nu mai are încredere în nimic de pe rafturi, așa că merge noaptea în supermarketuri, ca într-un ritual secret, și citește etichetele cu orele. Cumpără brânzeturi expirate „pentru că sunt mai bune” și se retrage la pădure, unde și-a construit o cabană, iar viața se simte altfel.

Noaptea, când alții dorm, Mihaela Bilic pornește la vânătoare… de etichete! Printre rafturi pustii și lumini reci de neon, nutriționista descifrează ingredientele ca pe niște coduri secrete și oftează: „Nu mai avem nicio șansă!”. După ore întregi de studiu alimentar, visul ei e clar: o casă la firul ierbii, departe de biscuiții belgieni și vișinele care refuză să fiarbă. Despre ce mâncare de pește vorbim mai exact? Aflați din rândurile care urmează:

CANCAN.RO: Mihaela, ce cumperi din magazine? Spuneai că nu prea mai avem opțiuni…

Mihaela Bilic: Cumpăr toate produsele lactate și toate brânzeturile, chiar și expirate, sau mai ales expirate. Pe măsură ce sunt mai expirate, mai fermentate, e și mai bine. Si cumpăr ingrediente proaspete din care să fac ceva.

Carne ca atare, să o pun eu pe grătar sau în cratiță, pește congelat ca să-l pun la cuptor sau la vapori, deci ingrediente cât mai puțin procesate.

Și da, mai am câteva produse pe care le găsesc din ce în ce mai greu. Niște biscuiți cu unt, franțuzești, niște paté de fricat belgian, dar sunt din ce în ce mai puține, din păcate.

”Nu o să mai putem să găsim nimic care să nu fie procesat și ultra transformat”

CANCAN.RO: Citești toate etichetele atunci când faci cumpăraturi? Pierzi foarte mult timp atunci când ieși la supermarket?

Mihaela Bilic: O, da, obligatoriu, da! Oricum eu mă duc noaptea sau seara în supermarketurile non-stop și stau ore intregi și citesc etichete. Ca să știu apoi când mă reîntorc, unde să mă duc țintit la raft și să știu ce produs să cumpăr. Dar descifrarea etichetelor e o lecție separată.

Și, din păcate, chiar și produsele pe care le știam anterior că sunt curate și-au schimbat ingredientele. Aici e marea tristețe. Nu mergem într-o direcție bună și, din păcate, industria alimentară este obligată să facă niște compromisuri. Și, credeți-mă, nu o să mai putem să găsim nimic care să nu fie procesat și ultra-transformat.

Mihaela Bilic
Mihaela Bilic e de părere că mâncăm din ce în ce mai prost

Nu avem nici o șansă. Decât aia să mergem noi la pădure și să ne creștem mâncarea singuri. Altfel, totul, inclusiv semințele, totul este modificat genetic.

Am cumpărat în vara asta niște vișine din piață să fac gem, am și făcut o postare pe Facebook. Efectiv nu s-au fiert!

Au rămas tari, tocmai pentru că probabil sunt modificate genetic să reziste la transport. Si fata aia de mi le-a vândut mi-a și zis că stau o lună în frigider până să se modifice. Și ele nu s-au mai putut transforma în gem de vișine, pentru că au rămas așa, ca gloantele. Deci n-avem nicio șansă să credem noi că mai putem mânca ca acum 30 de ani. Nu se poate.

CANCAN.RO: Ai luat în calcul să te stabilești la țară poate?

Mihaela Bilic: Oh, da, nu că mi-am luat în calcul. Deja mi-am făcut o căbănuță la pădure și în următorii ani vreau să-mi fac o casă pe un singur nivel la firul ierbii, un spațiu deschis de 100 de metri pătrați și să trăiesc aproape de natură și de animale. E obligatoriu.

CANCAN.RO: Si vei planta, vei avea grădină cu legume, fructe?

Mihaela Bilic: Nu știu dacă eu, dar mai degrabă vecinii mei, pentru că este îngrozitor de greu. Este atât de multă muncă în agricultură pentru o roșie sau pentru un castravete… Trebuie să muncesti și nu, sunt o leneșă. O să cumpăr de la vecini.

