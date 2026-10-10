Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii! Care a fost motivul, de fapt: ”Nu mă așteptam niciodată!”

Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii! Care a fost motivul, de fapt: ”Nu mă așteptam niciodată!”
Marcel și Armina
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Armina și Marcel au ajuns într-un moment decisiv al experienței lor de la Insula Iubirii. După zile marcate de suferință, incertitudine și emoții puternice, cei doi soți s-au reîntâlnit în cadrul unei ceremonii a focului speciale, iar imaginile cu reacția lor au scos la iveală cât de mult au fost afectați de separare.

Totul a început după ce Armina s-a întors de la spital. Starea sa de sănătate și suferința acumulată în timpul competiției au făcut ca situația să devină tot mai dificilă. Ulterior, aceasta a participat la o ceremonie a focului organizată special, unde urma să își revadă soțul. Între timp, Radu Vâlcan a mers în vila băieților pentru a-l anunța pe Marcel că trebuie să îl însoțească la întâlnire.

Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii!

Concurentul nu știa ce urma să descopere și și-a făcut numeroase scenarii înainte de a ajunge în fața focului. Momentul revederii l-a luat însă prin surprindere. De îndată ce l-a văzut, Armina a alergat spre el și s-a aruncat în brațele sale, izbucnind în plâns. Reacția soției sale l-a copleșit pe Marcel, care a încercat să o liniștească și să îi ofere sprijinul de care avea nevoie.

Cei doi au rămas îmbrățișați timp îndelungat, într-un moment încărcat de emoție. Armina i-a mărturisit soțului că îi este extrem de greu să stea departe de el și că nu mai reușește să facă față situației. Marcel a încercat să o calmeze, mângâind-o și ținând-o strâns la piept. Pentru concurent, întâlnirea a fost una neașteptată, mai ales că nu știa prin ce trecuse partenera sa în ultimele zile.

În timpul discuției, Armina i-a povestit lui Marcel că nu mai mâncase de trei zile și că se hidratase doar cu apă. Femeia i-a explicat că se simțea foarte rău, iar starea sa emoțională părea să fi devenit tot mai greu de gestionat. Revederea cu soțul ei a reprezentat un moment de descărcare după perioada dificilă prin care trecuse.

„În primele zile am stat cu fetele două zile, când am intrat singure. Apoi, după două zile, am avut primul bonfire. Am văzut niște imagini când cineva vorbea urât de tine și am avut o mică altercație cu o fată aici. Eu nu mai simțeam să vorbesc pentru că, nu știu, simțeam că nu am ce să vorbesc. Și m-am retras așa, singură.

Am încercat să mă unesc cu toată lumea, politicos, până la un punct când nu mai puteam și mă retrăgeam singură și nu puteam să stau cu nimeni de vorbă. Au fost foarte politicoase cu mine. Au văzut că nu pot. Au văzut că eram foarte zăpăcită mereu. Nu am putut să mănânc deloc. Am încercat să mănânc, dar nu am putut. Am și fumat foarte mult, țigări, pentru că eu nu fumez, din cauza stresului continuu pe care îl aveam.

Da, la întâlnirea de la bonfire, pentru că Prințul vorbise urât de tine și eu am zis… M-am luat, am vorbit de el și a sărit așa cu curaj și ne-am pierdut aici. N-am vrut să te supăr, dar să știi cum am…

Când am văzut imaginea cu tine așa acolo, mi s-a făcut foarte rău. Foarte rău. Și am picat jos, pe iarbă”, a povestit Armina despre parcursul ei pe insulă.

„Da. Nu m-așteptam niciodată. Nici nu știam cum să reacționez. Mă și bucuram în momentul ăla că o văd, dar m-am gândit ce s-o fi întâmplat de era acolo. Eram pierdut. Nu știam cum să reacționez! Îmi părea rău să o văd așa”, a spus și Marcel.

Reîntâlnirea dintre Armina și Marcel a fost unul dintre momentele importante ale ediției din 10 octombrie a emisiunii Insula Iubirii. După scenele emoționante de la ceremonia focului, atenția s-a îndreptat către decizia celor doi și către viitorul relației lor, în condițiile în care participarea la experiment devenise extrem de apăsătoare.

Astfel, parcursul celor doi la Insula Iubirii a ajuns la final, iar Armina și Marcel au părăsit emisiunea împreună, după revederea care i-a adus din nou față în față.

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Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație

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