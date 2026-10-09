Azteca rupe tăcerea după gestul lui Ian: „Momentul lui de inconștiență a eclipsat tot”

Azteca a reacționat după incidentul provocat de Ian pe scena de la Arenele Romane, unde trapperul a urinat în timpul unui concert. Artistul și-a susținut colegul de trupă, explicând că gestul său nu a fost făcut cu intenții rele, ci din inconștiență.

Momentul controversat de la concertul susținut de Ian și Azteca la Arenele Romane a provocat un val de critici în mediul online. Ian a ajuns în centrul atenției după ce a urinat pe scenă, gestul său fiind aspru condamnat de numeroși oameni.

Azteca a rupt tăcerea după momentul controversat în care Ian a urinat pe scenă

După mai multe zile în care au evitat să comenteze public episodul de la Arenele Romane, cei doi artiști au revenit cu explicații. Ian a fost primul care a oferit propria versiune asupra celor întâmplate, iar ulterior și colegul său de trupă, Azteca, a abordat subiectul, exprimându-și punctul de vedere cu privire la gestul care a stârnit numeroase controverse.

Azteca a explicat că gestul făcut de Ian în timpul concertului nu a reprezentat o formă de protest și nici nu a fost îndreptat împotriva publicului sau a industriei muzicale. Potrivit acestuia, colegul său ar fi acționat fără intenția de a jigni pe cineva, iar comportamentul său ar ține mai degrabă de felul său relaxat de a fi.

„Nu a gândit deloc, a acționat instinctiv pe moment. El e super dezinvolt, nu are nicio rușine, cu cât se simte mai confortabil față de oameni, el așa e”, a declarat Azteca, pe platformele de socializare.

Artistul a recunoscut că regretă incidentul, mai ales că momentul controversat a ajuns să umbrească spectacolul, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai bune. Azteca a respins speculațiile potrivit cărora gestul ar fi fost o strategie de promovare și a precizat că Ian regretă cele întâmplate, inclusiv pentru că la concert se aflau și copii. Potrivit trapperului, totul s-a petrecut spontan, fără să existe un plan de marketing.

„Și mie îmi pare rău că a făcut-o, lucrurile erau foarte bune, a eclipsat cumva momentul. Toată lumea ne-a spus că nu a mai văzut așa concert nici la artiști internaționali. A fost cel mai tare concert, din punctul meu de vedere. Păcat că momentul ăla de inconștiență și că nu s-a gândit a eclipsat tot. Nu a fost nicio schemă de marketing, că lucrurile pentru noi nu sunt top în acest moment, acum că s-au retras organizatorii. Lui îi pare rău, pentru că nu s-a gândit la faptul că erau copii acolo. Era rău și dacă nu erau copii. Ne pare rău pentru chestiile astea. Nu a fost gândită, a fost un lucru instinctiv”, a declarat Azteca.

Cântărețul a dezvăluit că el și Ian consumaseră băuturi alcoolice înainte de a urca pe scenă, aflându-se sub influența acestora în timpul concertului susținut în fața publicului.

„Cumva, pe moment, fiind beți, cu o grămadă de emoții, de adrenalină, bucurându-ne că a fost arena plină și știind că sunt oamenii noștri, care știu cât de nebuni suntem, nu vreau să scuz, că a greșit”, a mai adăugat Azteca.

CITEȘTE ȘI: Ian, primele declarații după gestul controversat făcut pe scenă: ”Sunt bărbat! Îmi asum consecințele și pe cale legală!”

Prietenii se leapădă de IAN. Blvck Matias, discurs manifest: „Îmi venea să intru în pământ de rușine”