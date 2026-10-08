BANCUL ZILEI | Când ești român cu adevărat

BANCUL ZILEI | Când ești român cu adevărat
Bancul zilei
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Este joi, iar weekendul se apropie cu pași repezi! Mai avem de trecut doar peste o zi de muncă, așa că o porție bună de râs este ideală pentru a ne face ziua mai ușoară. CANCAN.RO vine, ca de fiecare dată, cu bancul zilei, numai bun pentru câteva momente de relaxare.

Iar pentru că ne gândim deja la zile libere și la concediu, gluma de astăzi este inspirată chiar din acest subiect. Cum își petrec românii vacanțele? Ei bine, cu siguranță mulți se vor regăsi în situația prezentată în acest banc.

Nu ești român adevărat…dacă nu îți iei concediu de odihnă să faci treabă acasă și concediu medical să mergi în concediu…

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Schimbare majoră în viață

– De vreo şase luni am renunțat la jocurile de noroc, de patru luni nu am mai băut, iar de două luni nu am mai fumat. Ieri i-am cerut divorțul soției mele.
– Și cu ea ce ai avut?
– Am realizat că nu merită un bărbat ca mine.

Peștișorul de aur

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:
– Hai, omule, pune-ți o dorință!
– Ce fel de dorință?
– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?
– Adresa lui!

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?
– Da, desigur!…
– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?
– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.
– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!
– Când ați dori să plecați?
– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

CITEȘTE ȘI: BANC | Salariul lui Bulă

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