Cât de des trebuie spălate pernele și pilotele. Greșelile care le pot deteriora la curățare

Lenjeria de pat este spălată în mod regulat, însă pernele și pilotele sunt adesea neglijate. Chiar dacă sunt protejate de fețe și huse, acestea acumulează în timp transpirație, praf, celule moarte ale pielii și alte impurități, motiv pentru care specialiștii recomandă curățarea lor periodică.

Frecvența spălării depinde de materialul din care sunt fabricate, de modul în care sunt folosite și de eventualele alergii ale persoanelor care dorm în pat.

Potrivit Good Housekeeping, pernele ar trebui spălate, în general, o dată la trei până la șase luni. În cazul pilotelor, intervalul poate fi diferit, mai ales dacă sunt folosite împreună cu o husă de protecție.

Cât de des trebuie spălate pernele

Pernele intră în contact cu transpirația, sebumul și produsele cosmetice, chiar și atunci când sunt acoperite cu fețe de pernă. Specialiștii de la Good Housekeeping Institute recomandă spălarea lor de două până la patru ori pe an, în funcție de utilizare.

Totuși, nu toate pernele pot fi introduse în mașina de spălat. Cele umplute cu fibre sintetice sau puf pot fi, de regulă, spălate automat, dacă instrucțiunile producătorului permit acest lucru.

În schimb, pernele din spumă cu memorie nu trebuie, în general, introduse în mașina de spălat, deoarece apa și mișcările tamburului pot deteriora materialul. Acestea pot fi aspirate și curățate local, conform indicațiilor de pe etichetă.

Pentru pernele care pot fi spălate automat, specialiștii recomandă introducerea a două bucăți simultan, pentru a echilibra încărcătura mașinii.

La ce interval trebuie curățate pilotele

Potrivit Which?, pilotele protejate de huse pot fi spălate, în general, o dată sau de două ori pe an. Frecvența poate crește dacă pilota este folosită fără husă, dacă persoana transpiră abundent sau dacă animalele de companie dorm în pat.

De asemenea, persoanele care suferă de alergii pot avea nevoie să curețe mai des articolele de pat, pentru a limita acumularea alergenilor.

Husele pilotelor și fețele de pernă trebuie spălate mult mai frecvent decât umpluturile propriu-zise. Pentru lenjeria care intră direct în contact cu pielea, specialiștii recomandă, în general, spălarea săptămânală sau la cel mult două săptămâni.

Greșelile care pot deteriora pernele și pilotele

Una dintre cele mai frecvente greșeli este introducerea unei pilote voluminoase într-o mașină de spălat prea mică.

Dacă materialul nu are suficient spațiu pentru a se mișca, curățarea și clătirea pot fi incomplete. În asemenea situații, poate fi necesară folosirea unei mașini cu o capacitate mai mare.

O altă problemă este uscarea insuficientă. Umplutura poate păstra umezeala chiar și atunci când materialul exterior pare uscat, favorizând apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului.

Temperaturile prea ridicate pot deteriora anumite fibre sau umpluturi, motiv pentru care trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

În cazul pernelor, deformarea persistentă, pierderea capacității de susținere sau mirosurile care nu dispar după curățare pot indica faptul că acestea trebuie înlocuite.

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