Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce proprietăți deține, de fapt

Președintele Nicușor Dan a decis luni să îl desemneze pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României. Iată ce avere are acesta!

Luca Niculescu are o experiență de peste două decenii în diplomație, presă și relații internaționale. Înainte de a intra în administrația publică, acesta a avut o carieră îndelungată în jurnalism, fiind cunoscut în special pentru activitatea sa în presa francofonă din România.

Ce avere are Luca Niculescu

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost numirea în funcția de ambasador al României în Franța. Mandatul de la Paris i-a oferit un rol important în relațiile diplomatice dintre România și Franța, dar și în promovarea intereselor României la nivel european.

Ulterior, Niculescu a primit o nouă responsabilitate importantă în administrația românească. Din 2022, el coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), una dintre cele mai importante organizații internaționale în domeniul politicilor economice și publice.

Cele mai recente informații disponibile în spațiul public privind patrimoniul lui Luca Niculescu provin din declarația de avere depusă în 2024. Situația este relevantă în contextul în care, ulterior, regulile privind publicarea online a declarațiilor de avere au fost modificate.

Printre bunurile menționate se află două terenuri forestiere situate în Balotești, județul Ilfov. Împreună, acestea au o suprafață de 16 hectare, iar Luca Niculescu figurează cu o cotă de 3/16 din fiecare proprietate. Terenurile au fost dobândite prin moștenire în anul 2002.

În patrimoniul său mai figurează un apartament în București, cu o suprafață de 72 de metri pătrați. Locuința a fost cumpărată în anul 2005. Un alt apartament este situat în Mangalia și are 64 de metri pătrați. Acesta a fost achiziționat în 2008.

Lista proprietăților este completată de o casă de vacanță aflată în localitatea Bezdead, județul Dâmbovița. Imobilul are o suprafață de 90 de metri pătrați și a fost cumpărat în 2021.

Pe lângă proprietăți, declarația de avere indică și economii consistente. Luca Niculescu avea, potrivit documentului din 2024, aproape 45.000 de euro în conturi deschise la BRD și ING.

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