Cu Banca Transilvania la UNTOLD, nu ai nevoie decât de telefon – încarcă brățara de festival cu BTPay! Banca Transilvania a lansat primul portofel electronic din România

Banca Transilvania este pentru al patrulea an consecutiv banca oficială a festivalului UNTOLD, desfășurat în perioada 2-5 august, în Cluj Napoca. Asocierea băncii cu marile festivaluri din România – BT a realizat parteneriate și cu Electric Castle și Summer Well – a adus multiple inovații în infrastructura acestora, dar și multe experiențe plăcute pentru public. CANCAN.RO vă prezintă, pe scurt, povestea Băncii Transilvania la UNTOLD, dar și detalii despre portofelul electronic pe care îl puteți folosi pe toată perioada evenimentului.

Banca Transilvania este prima bancă din România care a introdus sistemul de plată contactless prin cardul de festival, tehnologizând toate tranzacțiile din spațiul dedicat și înlocuind astfel plata cu jetoane sau bani cash. Următorul pas a fost să introducă, în premieră, brățara de festival cu cip integrat, pentru plata contactless în zona evenimentului. În prezent, aceasta este cea mai inovatoare tehnologie de plată utilizată în cadrul festivalurilor din România, dar și din regiune.

Anul acesta, BT a lansat aplicația BTPay, primul portofel bancar din România!

Aplicația mobilă disponibilă gratuit iți permite să plătești orice într-o manieră rapidă, sigură și simplă, doar cu telefonul. De asemenea, nu doar că nu mai trebuie să numeri cash-ul din portofel, dar aplicația te ajută să faci transfer de bani prietenilor tăi, fără comisioane.

Așadar, în timpul distracției de la UNTOLD nu mai e nevoie să te oprești din povestit cu prietenii sau să închizi alte aplicații pe care le folosești în acel moment pe telefon. E suficient să deblochezi telefonul și să-l apropii de POS, fără să deschizi aplicația. Pentru siguranța ta, este nevoie de autentificare suplimentară când faci plăți peste 100 de lei.

Din cauza restricţiilor impuse de Apple, BT nu a putut dezvolta modulul de plăți pentru iPhone. Dar poți oricând să-ți comanzi stickerul de plată , gratuit, direct din aplicație.

Pentru a utiliza BT Pay , este nevoie să fii client BT, deținător de card. Mai multe detalii despre cum poți folosi aplicația găsești aici:

Banca Transilvania susține muzica live din România

Banca Transilvania continuă să susțină muzica live din România, fiind prezentă la cele mai mari festivaluri organizate și în acest an: Electric Castle, Untold, Summer Well. Astfel de parteneriate vin natural din dorința de a fi aproape de publicul tânăr. Din aceeași dorință, BT a creat și platforma BTLive, prin care susține artiștii români – deja celebri sau care sunt la început de drum – oferind în același timp diversitate și noi experiențe participanților la evenimente.

UNTOLD este despre artiști renumiți în toată lumea

UNTOLD este cel mai mare festival de muzica electro-dance din Romania și reunește artiști cunoscuți la nivel internațional. Anul acesta vor fi prezenți la marele eveniment: Afrojack, Jason Derulo, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Steve Aoki, The Prodigy, The Chainsmokers, Nina Kraviz și mulți alții.